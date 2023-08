Pflegschaft: Mein Kind der anderen Eltern

„Sie haben als Säuglinge aufgehört, in der Nacht zu schreien, weil sie gelernt haben, es kommt eh niemand. Sie haben strohige Haare, leere Blicke, blasse Wangen. Bei den Pflegeeltern fangen ihre Augen wieder an zu glänzen, die Wangen werden rot, sie schreien, wenn sie hungrig sind.“

Martina Reichl-Roßbacher erzählt von Babys und Kleinkindern, die ihren Eltern abgenommen und an Pflegeeltern übergeben wurden. Seit 25 Jahren leitet sie den Bereich Pflege und Adoption in der Wiener Kinder- und Jugendhilfe MA11. Sie ist so etwas wie die Ober-Pflegemama der Stadt. Nächstes Jahr geht sie in Pension. „Ich wollte nie etwas anderes machen. Es ist für mich das Schönste, zu sehen, wenn Kinder wieder Kinder werden.“ In den Vorbereitungskursen der MA 11 wird angehenden Pflegeeltern mit Vorher-Nachher-Bildern vor Augen geführt, wie chronisch unterversorgte Kinder wieder zu neuem Leben erwachen. Nicht selten fließen dabei Tränen. Die Vorbereitungskurse für Pflegeeltern sind intensiv und dauern neun Monate – so lange wie eine Schwangerschaft.

Zu vielen Babys und Kleinkindern bleibt das Aufblühen in einer neuen Familie verwehrt. In Wien stehen fünf Pflegepersonen auf der Warteliste, ein Vielfaches an Kindern wurde Eltern in jüngster Zeit abgenommen. Für jene, die übrig bleiben, wurden vier Kleinkinder-Wohngemeinschaften für jeweils sieben Kinder eingerichtet. In anderen Bundesländern ist der Engpass nicht ganz so groß, einen konstanten Bedarf melden aber auch sie.

Dass ein Kind nach Jahren aus seiner Pflegefamilie rausgerissen wird, kommt selten vor, ist aber nicht ausgeschlossen. Einen „Point-of-no-return“, also eine Anzahl an Jahren, nachdem eine Adoption automatisch möglich ist, gibt es in Österreich nicht. Reichl-Robacher zitiert einen aktuellen Fall, bei dem einer Mutter ihr Kind nach vier Jahren wieder zugesprochen wurde.

Was viele abschreckt, ist die Aussicht, das Kind – im Unterschied zur Adoption – nie ganz zu „besitzen“; es womöglich wieder an die biologischen Eltern zu verlieren, wenn sich diese körperlich und geistig erfangen. „Pflegeeltern übernehmen für unbestimmte Zeit die Aufgabe der leiblichen Eltern“, heißt es auf den Informationsseiten der Kinder- und Jugendhilfen. Und dieses „unbestimmt“ ist vielen zu ungewiss. Doch in der Realität ist Pflegeelternschaft längst ein alternatives Familienmodell wie Adoption oder Patchwork geworden (siehe Porträts).

Bis der Staat Eltern ihre Kinder abnimmt, muss schon viel passieren. 2022 rückte das Jugendamt alleine in Wien 12.000 Mal aus, um mögliche Gefährdungen abzuklären. 903 Kinder mussten dann tatsächlich in Krisenzentren, 136 zu Krisenpflegeeltern. In mehr als der Hälfte aller Fälle schreiten die Behörden nicht wegen körperlicher, psychischer oder sexueller Gewalt ein, sondern wegen „chronischer Vernachlässigung“.

Adoptionskinder sind wie ein weißes Blatt Papier, wenn ihre Biografie im neuen Elternhaus beginnt. Ein Pflegekind bringt seine Vorgeschichte mit - in Gestalt seiner leiblichen Eltern. Damit müssen Pflegeeltern erst einmal umgehen lernen. Sie sind oft gut situiert und kommen zum ersten Mal im Leben mit dem untersten Rand der Gesellschaft in Berührung.

Es war ihr abgenommen worden, weil sie ihr Partner ständig schlug und die Gewalt der Kindespsyche nicht mehr zumutbar war. Die Frau verließ den Gewalttäter, machte eine Therapie, fand einen Job und kämpfte dazwischen wie eine Löwin um ihr Kind. „Ihr konnte man die Rückgabe des Kindes nicht verwehren. Doch in den allermeisten Fällen können die biologischen Mütter – Väter sind selten im Spiel – nicht einmal für sich selbst gut sorgen.“ Es sind Teenager aus schwierigen Verhältnissen, die ihrer Schwangerschaft erst spät entdecken, Eltern, die an einer psychischen Erkrankung leiden oder Drogenabhängige. „Viele unserer leiblichen Eltern sterben früh“, sagt Reichl-Roßbacher.

Pflegeeltern kann der Kontakt zu den biologischen Eltern helfen, zu verstehen, welches „Packerl“ die Kinder mitbringen. Am Anfang sind vernachlässigte Kinder in der neuen Umgebung oft seltsam ruhig, fast apathisch. Sie warten ab, was passiert. Wenn sie langsam ankommen, leben manche eine Wut aus, die eigentlich den verlorenen Bezugspersonen gilt. „Kinder, die nach der Geburt schlecht gesättigt waren, tendiere dazu, alles an sich zu raffen. Sie müssen erst lernen, zu teilen“, sagt Reichl-Roßbacher. Einen Teil des Packerls können Pflegeeltern ihren Kindern mit Fürsorge, Liebe aber auch Therapien abnehmen. Manche Narben heilen vielleicht nie.

90 Prozent der abgenommenen Kinder- und Jugendlichen werden laut Reichl-Roßbacher in Pflegefamilien groß. Bei den restlichen Prozent ist nicht die Rückkehr zur leiblichen Familie Hauptgrundgrund für den Abbruch, sondern eine psychische Auffälligkeit in der Pubertät. Wenn Pflegeeltern einfach nicht mehr können, wechseln die Kinder in eine WG.

2022 lebten in Österreich 13.000 Kinder und Jugendliche in der Obhut des Staates. 60 Prozent wurden in Heimen oder Wohngemeinschaften betreut, in 40 Prozent der Fälle übertrug der Staat die Erziehung an Pflegeeltern. Ob Krisenkinder in eine Familie oder eine WG kommen, hängt oft davon ab, wie stark sie körperlich oder geistig beeinträchtigt sind.

Manche Kinder mussten nach der Geburt auf Entzug von Alkohol oder Drogen. In den Kursen haben die Kandidaten gelernt, abzuschätzen, wie klein oder groß die tatsächlichen Folgeschäden sein können. Kinder mit schweren Behinderungen schließen die meisten Pflegeeltern im Vorfeld für sich aus.

Die Auswahl des Pflegekindes

Anwärter auf ein Pflegekind müssen nicht jedes Kind nehmen. Sie können definieren, welches sie sich zutrauen und welches nicht. Was nach Selektion klingt, wird von den Behörden aktiv eingefordert. So soll vermieden werden, dass sich Pflegeeltern aus Empathie übernehmen und es später zum Bruch kommt.

In der finalen Phase der Vorbereitung gehen Pflegeeltern mit ihren Betreuern eine Art Ausschluss-Katalog durch: Unter der Frage: „Was trauen Sie sich als Pflegeeltern zu?“ steht unter anderem: „Frühgeburt, Entwicklungsrückstände, schwere Vernachlässigung, Drogenentzug, HIV, Hepatitis C, Herzfehler, Klumpfuß, Gaumenspalte, Fetales Alkohol Syndrom, körperliche oder sexuelle Gewalt am Kind.“ Die Kandidaten können bei „empfundene Belastung“ angeben: „Gering“ oder „hoch“. Früher stand dort noch „Ja“ oder „Nein“, doch das erwies sich als zu starre Selektion.

In der zweiten Rubrik wird abgefragt, welchen Hintergrund der Eltern man sich zutraut. Unter „Kulturkreis“ steht „z.B.: Hautfarbe.“ Geben Kandidaten dabei „hoch empfundene Belastung“ an, können sie im Gespräch mit der Betreuerin zum Beispiel schwarze Kinder ausschließen. Das machen zum Beispiel Frauen, die sich kein Pflegekind vorstellen können, das auch sichtbar nicht das eigene ist. Oder weil sie Angst vor Rassismus haben. Schwarze Kinder sind in Krisenzentren überproportional vertreten. Im Unterschied zu etwa türkischen Krisen-Kindern, die kaum Pflegeeltern suchen, fehlt ihnen in Österreich ein familiäres Netzwerk, das sie auffängt.