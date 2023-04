Ari-Rath-Preis an Christa Zöchling: Die Dankesrede im Wortlaut

Seit meiner Still-Legung bei profil vermisse ich: die Leut‘, den Redaktionsärger, ich vermisse es, Reportagen zu schreiben, beobachten, zuhören, nachdenken und eine Sprache dafür finden. Ich wurde in meinem Berufsleben natürlich auch domestiziert. Und so hören Sie jetzt Bruchstücke, die einen inneren Zusammenhang haben, für den mir aber die klaren Worte noch fehlen. Vielleicht erschließt er sich aus so. Intuitiv.

I

„Die Zeiten, in denen wir leben, entwickeln sich zu schnell, um das Schreiben langer Bücher zu erlauben. Unser Zeitalter ist das des Reporters.“

Das schrieb Dorothy Thompson 1932. Sie war amerikanische Auslandskorrespondentin in Wien und Berlin der Zwischenkriegsjahre. Sie beobachtete Österreichs Weg in den Austrofaschismus und den Aufstieg der NSDAP in Deutschland. Wenige Monate nach ihrer Begegnung mit Hitler brachte sie ein schmales Büchlein heraus: Titel: „Ich sah Hitler!“.

Es war mühsam gewesen, einen Termin zu bekommen. Jahrelang hatte sie antichambrieren müssen, bei Hitlerfreund Ernst Hanfstaengl, genannt Putzi; ein Amerikaner, der in Deutschland lebte, Harvard-Absolvent, Kunsthändler, Pianist, ein Dandy, kein Totschläger und deshalb wohl Auslandspressechef der NSDAP. Hitler empfing im Hotel Kaiserhof in Berlin, seine Partei war im Kommen, die Korrespondenten standen Schlange. Drei Fragen waren erlaubt, vorher schriftlich einzureichen.

Formlos, linkisch, unsicher, mit einen Anklang weiblichen österreichischen Charmes, so beschreibt ihn Thompson. Ein Gespräch war so gut wie unmöglich, denn Hitler redete auch mit ihr als stünde er vor Massen. Thompson hatte ihn gefragt, was er für die arbeitenden Menschen zu tun gedenke, wenn er an die Macht komme – wo er doch schon Konzernen und Banken den Krieg erklärt hatte. Wie halte er es mit der Verfassung? Werde Deutschland abrüsten?

Freimütig gab Hitler nur seine Pläne zur Abschaffung der Demokratie bekannt. Er werde legal an die Macht gelangen, das Parlament auflösen, einen autoritären Staat schaffen. Verantwortung oben, Disziplin und Gehorsam unten.

Person und Programm: diese Mischung aus Faschismus, rassistischer Philosophie, die lehrt, dass nur nordische Menschen, „Arier“ dazu geschaffen sind, die Welt zu beherrschen, Antisemitismus und ein konfuser Sozialismus passten für Thompson nicht zusammen. Ihre Prognose: Hitler, der Prototyp des Kleinbürgers, werde in Deutschland niemals an die Macht kommen.

Sie verkannte die sozialen Kräfte hinter Hitler, die verkappte Kriegslust der jungen Generation, den Judenhass, die Interessen der Schwerindustrie. Und trotz des Fehlurteils erscheint bei Thompson schon der ganze Hitler.

Als Reporterin war sie eine Schilderin ihrer Zeit. Diese Funktion des Journalismus löst sich heute auf, weil durch die Digitalisierung Kommunikationsmöglichkeiten bestehen, die unter Umständen völlig regellos sind.

Und die Zeiten haben noch einmal an Tempo zugelegt. Sie sind so schnell, dass sie gleichzeitig wie eingefroren wirken, überschwemmt von Meinungen, Kommentaren, Informationsbrocken. Mit wenig Anschauung der Wirklichkeit ist das eine ermüdende Sache. Und deshalb werde ich auch die Wiener Zeitung vermissen und ihre Reportagen im Auslandsteil.

II

Ich weiß nicht, ob wir vor einem neuen Faschismus stehen. Ob das nicht nur Angstlust ist.

Umberto Eco, der italienische Philosoph und Schriftsteller, schildert in „Der ewige Faschismus“ eine Szene aus den Tagen der Befreiung im Italien des Jahres 1945. Eco war ein 13jähriger Junge, großgeworden mit historischen Mussolini-Reden, Fackeln und Aufmärschen. Auf der Piazza seiner kleinen Heimatstadt im Norden drängten sich an einem Apriltag Menschen, die singend und fahnenschwingend nach Mimo riefen, den Partisanenführer der Gegend. Blass, auf eine Krücke gestützt, erschien er auf dem Rathaus-Balkon, sagte, kaum hörbar: „Freunde, Mitbürger, nach so vielen leidvollen Opfern. Da sind wir wieder.“ Und verschwand im Haus. Eco begriff, dass Redefreiheit auch Freiheit von Rhetorik bedeutet.

Dem Journalismus mangelt es heute –wie auch der Politik – nicht so sehr an Rhetorik, - sondern an Anschauung, an der Akzeptanz von Widersprüchen, am satten Leben in all seinen Kleinlichkeiten, Makeln, Selbsttäuschungen und Ideologien, denen man anhängt, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Großartig der Aufschwung des investigativen Journalismus, weltweit vernetzte Teams, die sich monatelang dahinterklemmen, Dokumente heranschaffen, unendliche Excel-Tabellen hinunterscrollen und auswerten, um korrupte Staatsmänner und Wirtschaftskapitäne vorzuführen. Aber wo ist die Reportage, die etwas riskiert? Die einen Zipfel der Wirklichkeit erfasst und nicht bloß eigene Vermutungen mit ein paar Zitaten illustriert, die Szenerie klischeehaft beschrieben.

Egon Erwin Kisch hat vor hundert Jahren, also 1923, unter dem Titel „Klassischer Journalismus“ eine Anthologie herausgegeben, Leitartikel, Kritiken, Reportagen. Die einzige Bedingung des Verlegers war: keine noch Lebenden. Vermutlich, weil das sonst zu Eifersuchtsgemetzeln geführt hätte.

Herausgekommen ist ein Panorama aller geistigen Kämpfe der Neuzeit, von der Reformation, der französischen Revolution bis zur Psychoanalyse, alles wurde in Zeitungsspalten ausgefochten. Kisch spricht im Vorwort, damals schon, die Gefahr des sich-Ausschreibens und der Formerstarrung an, die im Journalismus größer sei als bei anderen geistig Produzierenden.

Was glauben Sie, wertes Publikum: wohin werden Einsparungen, Zeitdruck, mangelnder Respekt vor Journalisten und Journalistinnen führen?

Kisch dachte jedenfalls, seine Sammlung werde zu einer Art Lehrbuch der Demokratie. Aber in Europa kam Faschismus.