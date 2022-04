Dankesrede von Christa Zöchling: Kann ich etwas tun?

Die Richterin ist jetzt in Sicherheit. Allein das reicht nicht zum Lebensglück. Alles, was sie gelernt hat, worin sie sich bewährt hat, was sie sich aufgebaut hat in ihrem Leben, gilt nichts mehr. Für solche Menschen wie Palwasha hat Willi Resetarits einst das Wiener Integrationshaus gegründet und uns klargemacht: Das Humane ist ein Anspruch, eine Anstrengung, eine zivilisatorische Leistung. Immer wieder von Neuem.

Umso mehr in einem Krieg, wie wir ihn in europäischer Nachbarschaft in der Ukraine erleben. Ein Land wurde überfallen. Da zählt jede helfende Hand, jede Geste der Freundlichkeit. Ich denke mir, Wolodymyr Selenskyj hätte über eine Videoschaltung doch hier reden sollen, im österreichischen Parlament.

Ich danke allen, die bei der Rettung geholfen haben. Mirwais Wakil, Maryam Fraidoon, die Präsidentin der europäischen Vereinigung der Verwaltungsrichter, die überhaupt ausschlaggebend war, dass Jean Asselborn davon erfuhr. Ich danke Alice Schwarzer, Joachim Lottmann, Christian Kern, Heinz Fischer, Leopold Specht, Alfred Gusenbauer. Palwasha wird stolz sein auf diese Auszeichnung. Ich bin es auch.