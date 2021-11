Kabul: Der Hölle in Afghanistan entrissen

Plötzlich verliert die Berichterstattung an Bedeutung und die eingeübte journalistische Distanz macht keinen Sinn mehr. Meine profil-Story vom 22. August dieses Jahres über eine Richterin, die sich in Kabul aus Angst vor den Taliban in einem Keller versteckt hält, trägt den Titel „Ist da jemand?“ Die als Hilferuf gemeinte Frage ist eigentlich an die österreichische Regierung gerichtet, doch die meldet sich nicht. Kann ich es dabei bewenden lassen? Nein.

Von der Tragödie erfuhr ich durch einen Zufall. Als die radikal-islamistischen Taliban am 15. August die afghanische Hauptstadt Kabul einnehmen und damit die Macht über das ganze Land an sich reißen, ist Mirwais Wakil, ein österreichischer Politikwissenschaftler mit afghanischen Wurzeln, zu Gast in meinem Podcast „profil History“. Er erzählt auch von einer Richterin und deren Familie, die er in der Vergangenheit mehrmals in Kabul besucht hat. Er ist in großer Sorge um sie.

Politikwissenschaftler Wakil kennt Omar, einen Bruder der Richterin, der in Salzburg lebt. Am Tag darauf sitze ich neben Omar auf der Couch seiner kleinen Gemeindewohnung. Bis 2013 hat er für amerikanische Militärs in Afghanistan gedolmetscht, hat Kampfeinsätze mitgemacht. Dann kam er nach Österreich. Hätte er länger durchgehalten, wäre er noch dort und könnte etwas tun für seine Familie. So aber ist er hilflos und fühlt sich schuldig.

Als sie vor ein paar Tagen miteinander telefonierten, hatte sie Gift in der Hand und meinte, wenn die Taliban sie finden, sei es sowieso aus. Omar stellt Kontakt per WhatsApp-Videotelefonie her. Auf dem Display meines Handys erscheint ihr fleckiges Gesicht mit tiefen Schatten unter den Augen, dahinter eine schulterhohe Kachelwand mit Holzregalen. Schwacher Lichtschein fällt ein. In Kabul ist es früher Nachmittag.