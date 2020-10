Aslihan Bozatemur: Ludwigs Vorzugsstimmenkaiserin

Aslihan Bozatemur ist hinter Michael Ludwig die Vorzugsstimmen-Kaiserin der SPÖ (ohne Wahlkarten) bei der Wien-Wahl. Sie errang 3098 Vorzugsstimmen, Ludwig 5075. Platz 3 geht vorläufig an Omar Al-Rawi mit 1243 Stimmen. Zum Vergleich: Stadträte wie Peter Hanke (623) oder Jürgen Czernohorszky (466) kamen nicht annähernd an die türkischstämmige Kandidatin heran.

Aktiv in der Community

Bozatemur ist Büromitarbeiterin von Ludwig und warb selbst aktiv in der Community, mit Facebook-Postings auf Türkisch oder Interviews in türkischsprachigen Medien. Massiv profitiert haben könnte sie aber auch von Wahlhinweisen der UID. Die UID (Union International Democrats) - vormals bekannt als UETD (Union Europäisch-Türkischer Demokraten) - gilt als verlängerter Arm der türkischen Regierungspartei AKP in Österreich, also von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Profil liegt eine WhatsApp-Nachricht vor, in der Koc Bozatemurs Vorzugsstimmen-Werbung teilt. Er selbst meint im Gespräch mit profil, er habe auch über türkisch-stämmige Kandidaten anderer Parteien informiert. Die UID spreche sich nicht für eine spezielle Partei aus, sondern will türkisch-sprachige Wiener aktiv zu den Wahlen bringen. Mit Bozatemur habe er noch kein Wort gewechselt. Seine Anwesenheit bei einem Abendessen des roten Bezirksrats im 20. Bezirk, Hasan Polat, sei zufällig gewesen. Es ging damals um die Mobilisierung türkisch-stämmiger Wähler. Anwesend war auch Bozatemur.

