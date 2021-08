Astrologie-Apps: Hype um Horoskope

Ich bin im Sternzeichen Steinbock geboren – was das astrologisch über meine Persönlichkeit aussagt, war mir bis vor Kurzem weder wichtig noch bewusst. Bis mir ein während der Pandemie aufgekommener Trend grafisch ästhetische Sujets, die den zwölf Sternzeichen jeweils eine auf das Klischee passende Zimmerpflanze, eine Sportart oder ein Filmgenre zuordneten, in meine Timelines spielte. Ich lernte, dass es „sehr Steinbock“ ist, zielstrebig, stur und emotional reserviert zu sein. Das hatte ich so ähnlich schon mal von Gerda Rogers in einer Spätabend-Sendung auf Ö3 gehört – wie haben es astrologische Kalenderweisheiten von dort in meine sozialen Feeds geschafft?

Halbironische Witze über karrieristische Steinböcke und impulsive Widder sind Teil eines neuen Identifikationskonstrukts, in dem sich viele junge Menschen verorten. Um Astrologisches hat sich ein Hype entwickelt: „Astrofluencer“, Astro-Podcasts und Astro-Memes bieten Unterhaltung und Gesprächsstoff. Meist im vollen Bewusstsein über die Absurdität der den Sternzeichen anhaftenden stereotypischen Charaktereigenschaften werden sie perpetuiert und zu einem gemeinsamen Bezugsrahmen gesponnen.

Dieser neue Astrologie-Diskurs fungiert als eine Art Spiritualität, die Sicherheit vermittelt, ein Gemeinschaftsgefühl schafft und immer auch etwas selbstoptimierend wirkt. Ablesen kann man die vielsinnig unkonkreten Sentenzen nicht nur auf Instagram oder TikTok, sondern auch in eigenen Apps wie Co-Star, The Pattern oder Sanctuary, die vorgeblich maßgeschneiderte Ratschläge direkt auf das Smartphone liefern - immer gerade vage genug, sodass die eigenen Erfahrungen demgemäß formbar sind.