Astrologie und Mute-Button: Was Google-Daten über die US-Wahl sagen

In der Nacht auf heute fand das dritte TV-Duell zwischen den beiden Kandidaten statt. Einmal sind Trump und Biden schon aufeinandergetroffen. Bei der zweiten Diskussion wurden sie, auch wegen Donald Trumps Corona-Erkrankung, getrennt voneinander befragt. Das erste Duell wirkte bisweilen chaotisch, weil Trump ständig unterbrach, weswegen ein „mute button“, also eine Stummschaltetaste, eingeführt wurde. Mit der konnte die Moderatorin die Mikrofone der Kandidaten ausschalten. Dieser „mute button“ führt auch die Google-Trends zur TV-Debatte an, gefolgt von „Neue Regeln TV-Debatte“ und „TV-Debatte Trinkspiel“.

Die Suchmaschinendaten machen auch deutlich, welche Themen im Wahlkampf am relevantesten sind. „Unemployment“, also „Arbeitslosigkeit“, dominiert seit Beginn der Corona-Krise die Suchanfragen, knapp dahinter liegen „Einkommen“ und „Gesundheit“. Während der Corona-Pandemie haben mehr als 40 Millionen AmerikanerInnen ihren Job verloren. Mittlerweile ist die Rate wieder gesunken.