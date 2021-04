Bachblütenschnupfen

Dazu braucht es schon eine Impfung. Dass man eine solche in Österreich immer noch nicht so schnell bekommt, wie man sie gerne hätte, ist also ein echtes Problem. Für die Nichtgeimpften. Und für die zuständigen Politiker, zum Beispiel Sebastian Kurz. Der Kanzler hat derzeit aber noch ganz andere Probleme, die meisten haben ihren Ursprung im Handy des ÖBAG-Vorstands Thomas Schmid, alles in allem summiert sich die Problematik auf alarmierende 27 Prozent in der Kanzlerfrage. Insgesamt war dieser Frühling für Sebastian Kurz bisher eher zum Vergessen. Dagegen hilft übrigens, laut Internet: Baldrian.

Wir wünschen Ihnen einen entspannten Montag!

Sebastian Hofer