Oberösterreich-Wahl: Die Schlacht um Ischl

Im März verdichten sich die Gerüchte, dass der SPÖ-Politiker und die ÖVP gemeinsame Sache machen. Zwei führende ÖVP-Stadtpolitiker werfen das Handtuch, weil sie mit den Plänen ihrer Partei nicht einverstanden sind. Mit der Bürgerplattform „Ischl kann mehr“ wird ein Testballon gestartet. Wenige Wochen später verkündet Mathes sein Antreten mit einer überparteilichen Liste. Die ÖVP ist mit an Bord. „Wir haben uns gefunden, thematisch abgesprochen und eine Zukunftspartnerschaft gemacht. Die Grundlage ist, dass es überparteilich bleibt“, erklärt Mathes seinen Seitenwechsel. Name und Programm der Liste: „Zukunft Ischl“.

In der Stadt läuft nun eine Wahlkampfmaschinerie an, hinter der politische Beobachter die Handschrift der ÖVP erkennen. Die Kampagne erinnert an eine Mischung aus dem türkisen Nationalratswahlkampf 2017 und der Gemeinderatswahl in Amstetten 2020. Ein Berater mit Erfahrung aus niederösterreichischen Kommunalwahlkämpfen soll als Mastermind hinter der Kampagne stehen. Mathes verweist auf „viele Stunden Strategieschulung“ in der Salzburger SPÖ und präsentiert im Wochentakt Themen und Kandidaten. Darunter drei Töchter des SPÖ-Politikers Reisenbichler, dessen Tod die Machtkämpfe in der Ischler Stadtpolitik erst ausgelöst hatte. Folder und Zeitungen werden an die 7300 Ischler Haushalte verteilt. Themen- und Kandidatencluster werden für die lokalen Medien professionell aufbereitet. Message Control in a Nutshell. Auch in den sozialen Netzwerken bricht der Wahlkampf los. „Ischl wird schlecht regiert“, so die zentrale Botschaft der Liste Mathes.

Streitpunkte sind schnell gefunden: die schlechte Bausubstanz der Ischler Schulen, Verzögerungen und Mehrkosten für den Wiederaufbau der abgebrannten Tennishalle, Probleme mit Drogendealern und jugendlichen Rauschgiftkonsumenten, zu wenig Parkplätze, der Mobilfunkausbau 5G oder die Zukunft des Lehartheaters sorgen für Kontroversen zwischen den Anhängern von Mathes und Schiller. „Enttäuschte oder Leute, die etwas werden wollten, das sie nicht geworden sind, machen jetzt die Gemeinde schlecht. Das ist keine Bürgerliste, sondern die Mathes-ÖVP“, sagt Schiller. Mathes wirft Schiller im Gegenzug zu wenig Bürgernähe vor: „Es gibt Unmut, weil man die Bürger bei verschiedenen Projekten zu wenig einbezieht.“

Im Juli startet der Intensivwahlkampf. Im Ischler Stadtfernsehen stellen sich Schiller (SPÖ) und Mathes (Ex-SPÖ) gemeinsam mit Anton Fuchs, der für die FPÖ antritt, und dem Grünen Martin Schott einer ersten TV-Konfrontation. Für FPÖ und Grüne ist im Bürgermeisterduell wenig Platz. Fuchs nutzt die TV-Diskussion deshalb für einen Frontalangriff auf Mathes und bezeichnet den studierten Juristen als „Chefankläger von Bad Ischl“. Unterstützung für Mathes gibt es hingegen von Landeshauptmann Thomas Stelzer. „In Bad Ischl gilt dasselbe wie für uns in Oberösterreich: Es kommt auf das Miteinander an – das Zusammenhelfen und Zusammenarbeiten“, so Stelzer. Das Engagement Mathes’ sei „ein wertvolles Bestreben für dieses Miteinander“. Der schwarze Landeshauptmann posiert mit dem SPÖ-Dissidenten auf Fotos, und Stelzer blickt auf einem Sujet der Sommerplakatserie vom Ischler Hausberg Katrin auf den Battleground Bad Ischl.