Was die Regierung jetzt tun müsste, um Korruption zu verhindern

Inserate: Setzt den Boulevard auf "Entzug"

"Es waren meiner Erinnerung nach nur vier Millionen Schilling." Thomas Drozda denkt an Regierungsinserate in der Amtszeit des SPÖ-Bundeskanzlers Franz Vranitzky zurück, dessen Berater er 1993 wurde. Im vergangenen Jahr inserierte die türkis-grüne Bundesregierung schon 47 Millionen Euro, die gesamte öffentliche Hand 220 Millionen. Die Wiener SPÖ und der frühere Bundeskanzler Werner Faymann (2008-2016) verschränkten ihre Politik besonders eng mit dem Boulevard. So entwickelte sich eine toxische Abhängigkeit. Als ÖVP-Chef Sebastian Kurz im Jahr 2017 Bundeskanzler wurde, brach er nicht mit der Tradition. Im Gegenteil. "Ein System, das immer schon Schieflage hatte, scheint zuletzt ganz aus dem Lot geraten zu sein", schreibt Medienforscher Andy Kaltenbrunner in seinem Buch "Scheinbar transparent".



Höchste Zeit, das System zu ändern. Aber wie? 2016 wollte Drozda - nun roter Kanzleramtsminister unter Regierungschef Christian Kern-einen medialen "Drogenentzug" organisieren. Was er meint: die Inserate massiv zurückfahren, ohne Medien existenziell zu gefährden. Seine Formel: rauf mit der direkten Presseförderung von neun auf 30 Millionen Euro und runter mit den Inseraten. Welcher Teil der Regierungsarbeit sachlich beworben wird, sollte zwei Mal jährlich im Ministerrat beschlossen werden.



Die Reform scheiterte laut Drozda auf den letzten Metern an der ÖVP. Aber auch so mancher rote Minister war vom geplanten Inseraten-Entzug nicht begeistert.



Vergangenen Dienstag machten die NEOS im Parlament einen Vorstoß nach ähnlichem Muster. Sie stellten einen Entschließungsantrag gegen Inseratenkorruption - mit einer Inseraten-Obergrenze als zentralen Punkt. "Das Verhältnis von echter Presseförderung zu Inseraten sollte umgedreht werden", führt NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter aus. Aktuell beträgt es 1:5. Das hieße in der Praxis: nur noch neun Millionen Euro an Regierungsinseraten für wirklich wichtige Informationen wie die Corona-Impfung, dafür ein Vielfaches an Presseförderung entlang qualitativer Auflagen. Die Inseratenvergabe soll den Ministerien entzogen und - wie in Deutschland - einem eigenen Bundespresseamt überantwortet werden, fordert Brandstötter. Die NEOS blieben mit ihrem Vorstoß im Parlament allein.



In Wien sitzen sie in der Landesregierung. Von einer Inseratenobergrenze jedoch keine Spur. In der von der SPÖ dominierten Bundeshauptstadt gehören die Gratismedien "Österreich" und "Heute" quasi zur Infrastruktur, mit Aufstellern in U-Bahnen, Ämtern Spitälern. Entsprechend üppig das Inseratenvolumen für Infos über "Schnitzelgutscheine" oder die Existenz der Müllabfuhr. Zwar werden bald die neuen "Qualitätskriterien" für die Vergabe von Inseraten präsentiert. "Ohne Budgetobergrenze bleiben das blumige Ansagen", ätzt der Klubchef der Grünen, David Ellensohn. Die Grünen drückten in ihrer zweiten Stadtregierungsperiode mit der SPÖ (2015-2020) die Inserate um ein Drittel, von durchschnittlich 30 auf 20 Millionen Euro pro Jahr. Nun werden sie im Gemeinderat beantragen, die Inserate für die Mediengruppe "Österreich" auf null herunterzufahren, bis die Vorwürfe in der Inseratenaffäre geklärt sind. Die Grünen im Bund sind zurückhaltender, schließen Änderungen aber nicht aus. "Die aktuellen Kampagnen wurden vor den jetzt bekannt gewordenen Vorwürfen beauftragt. Wie bei neuen Aufträgen vorgegangen werden soll, wird jetzt besprochen", erklärt ein Sprecher von Vizekanzler Kogler.