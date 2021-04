Barbara Blaha: MAN Steyr - Bloß nicht aufmucken

Ein Hauch von: „Ja, dürfen s’ denn des?“ Es ist doch so: Die Beschwörung des Arbeitsmarktes als Begegnungsstätte gleichberechtigter Menschen, die privatautonom Entscheidungen treffen, scheint ausgerechnet dann nicht mehr zu gelten, wenn sich die ArbeitnehmerInnen auf die Hinterfüße stellen. Denn eigentlich steht dahinter der Glaube, dass „wir“ gar nichts mehr beeinflussen können. Dass internationale Konzerne einfach tun, was sie wollen. Und sich Politik, Umfeld und ArbeitnehmerInnen einfach zu fügen haben. Weil das Großunternehmen am längeren Ast sitzt. Mitten in der größten Arbeitsmarktkrise in der Geschichte dieses Landes den eigenen Job zu riskieren, um miteinander vielleicht alle zu retten, zeugt jedenfalls von Mut.

Statt Stilkritik an den ArbeitnehmerInnen zu üben, wäre es spannender, zu fragen, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Zunächst beim Eigentümer: VW ist eigentlich nicht für schlechte Arbeitsbedingungen bekannt. Das Steyrer Werk wackelt indes schon länger: Vor zwei Jahren wurde eine Standortgarantie für das MAN-Werk abgeschlossen. Auf Überstundenzulagen wurde verzichtet, Pausen gestrichen: Zwei Lkw mehr pro Tag werden jetzt in Steyr gebaut, ohne dass die Beschäftigten einen Euro mehr Lohn bekommen. Das haben die Beschäftigten erduldet, weil man mit Schließung gedroht hat.

Die Belegschaft schluckte die Verschlechterungen – und das Unternehmen gab das Versprechen, bis 2030 in Steyr Lkw zusammenschrauben. Nur zwei Jahre später will man davon nichts mehr wissen? Stattdessen zweifelt man, ob der geschlossene Vertrag überhaupt rechtsgültig sei. Das ist originell, wenn gleichzeitig die Zugeständnisse der ArbeitnehmerInnen natürlich seit zwei Jahren umgesetzt werden.

MAN gehört zu 94 Prozent der Volkswagen AG, die wiederum mehrheitlich im Besitz der Milliardärsfamilie Porsche-Piëch steht. Während von den Arbeitern Einschnitte gefordert werden, sind sie Milliardären aber nicht zuzumuten: Der Eigentümer hat erst kürzlich 500 Millionen Euro Gewinn ausgeschüttet. Und nimmt natürlich auch gern das Steuergeld, das für die Kurzarbeit ausgeschüttet wird.