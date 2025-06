Baut die FPÖ mit Online-Petitionen ihre Reichweite aus?

Zuletzt postete Kickl ein Video, das seine Anhänger in Angst und Schrecken versetzen könnte: „Jetzt will die WHO die Kontrolle übernehmen“, warnt darin die Erzählstimme von FPÖ-TV und ruft zum Aktivismus auf: „Kämpfen wir gemeinsam für ein freies, selbstbestimmtes Österreich, ohne WHO-Diktat.“ Der Protest gegen die angebliche Übernahme durch die Weltgesundheitsorganisation (es handelt sich um einen Vertrag, der koordinierte Strategien bei künftigen Pandemien regeln soll, mehr dazu lesen Sie hier ) kann vom Computer oder Handy gestartet werden: „Unterzeichne gleich jetzt unsere Petition gegen den WHO-Pandemievertrag.“

Keine Weitergabe ans Parlament Der Link auf all diesen Plattformen führt zu einer Website, die die Freiheitlichen eigens gebaut haben. Um die FPÖ-Online-Petition unterschreiben zu können, müssen Interessierte dort zumindest Namen und Adresse eingeben, per E-Mail erhalten sie einen Bestätigungslink. Wer ihm folgt, dem erscheint auf dem Schirm ein Bild von Herbert Kickl mit der Nachricht „Es ist geschafft!“ – und die Bitte, zusätzlich auch eine offizielle Parlamentspetition gegen den WHO-Pandemievertrag auf der Parlaments-Website zu unterschreiben, die die FPÖ im Nationalrat eingebracht hat. Denn die Unterschriften der quasi privaten FPÖ-Online-Petition scheinen nirgends auf, werden niemandem übergeben oder von offizieller Seite gezählt. Sie sind in Wahrheit ein Marketing-Tool. Auch Beobachter im Parlament bestätigen profil, dass die Anzahl der Unterstützer von Online-Petitionen für die FPÖ im Nationalrat keine Rolle spielt. Ein blauer Sprecher bestätigt: „Die Daten verbleiben beim Initiator der jeweiligen Petition. Eine Weitergabe an andere Stellen wie beispielsweise dem Parlament wäre zudem rechtswidrig.“ Aber warum sammelt die FPÖ überhaupt auf zwei Plattformen – einer parteieigenen und der offiziellen Parlaments-Website –, wenn es doch um ein und dasselbe Anliegen geht?

Daten werden gespeichert Parlamentspetitionen sind eher Ein-Personen-Initiativen als direktdemokratische Masseninstrumente: Es reicht ein Abgeordneter, um ein Anliegen einzubringen, sofern der Bund dafür zuständig ist. Staatsbürger können offiziell auf der Parlaments-Website ihre Unterstützung einmelden, Stellungnahmen abgeben oder unterstützen. Unabhängig von ihrer Popularität durchläuft jede Parlamentspetition ein ähnliches Prozedere: Zuerst wird sie im Ausschuss, dann im Plenum behandelt, meist wird eine Stellungnahme vom zuständigen Ministerium eingeholt. Und dann, wenn alles erledigt ist, löscht das Parlament sämtliche Daten der Unterstützer. Hier könnte ein Grund liegen, warum die FPÖ außerhalb des Parlaments mittels privater Online-Petitionen um Unterstützung wirbt. Denn die Freiheitlichen dürfen zumindest Name, Wohn- und E-Mail-Adresse speichern. Mit drei schnellen Klicks können Fans zusätzlich der Zusendung von „Informationsmaterial“ der Bundes- und Landesparteien und des Parlamentsklubs am Handy, via E-Mail oder per Post zustimmen.

Blaufunk gegen freie Presse Von Iris Bonavida und Max Miller

Die FPÖ betont, dass ohne Zustimmung keine Kontaktaufnahme erfolgt. Die Datenspeicherung ist außerdem weder illegal noch anrüchig, zeigt aber, dass die Freiheitlichen mit ihren privaten Online-Petitionen ihre Reichweite ausbauen können. Wie wichtig der FPÖ der direkte Zugang zu ihrer Zielgruppe ist, machte Christian Hafenecker Anfang des Jahres deutlich. Der Generalsekretär präsentierte das neue Medienhaus der Partei, mit 15 Mitarbeitern und TV-Studio. Das weitreichenstärkste Medium für die Partei ist FPÖ-TV, den dazugehörigen YouTube-Kanal haben 236.000 Menschen abonniert. Die Videos werden wiederum auf Facebook und Telegram geteilt. Nicht von außen einsehbar ist die Anzahl der Newsletter-Abonnenten. Laut Hafenecker sind es 200.000, also beinahe so viele Fans, wie die Partei auf YouTube fix erreicht. All diese Kanäle werden für die Freiheitlichen in Zukunft noch wichtiger. Nicht nur, weil sie auf die journalistische Einordnung klassischer Medien verzichten wollen. Sondern auch, weil Social-Media-Plattformen in der Vergangenheit blaue Beiträge offline genommen haben, wenn diese ihren Richtlinien nicht entsprochen haben. Umso wichtiger ist es der FPÖ, eigene direkte Kommunikationswege zu schaffen.