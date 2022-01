Beate Meinl-Reisinger: Neues Jahr, NEOS-Jahr?

Liberale Parteien tun sich schwer mit der politischen Selbstfindung. So ging es bereits dem Liberalen Forum und nun NEOS. „Wir sind liberal ohne Bindestrich“, sagt der Abgeordnete Nikolaus Scherak. Soll heißen: weder rechts- noch links-liberal, nicht wirtschafts- oder gesellschafts-liberal, sondern ganzheitlich liberal.

Liberal ohne Wumms!

Eine gängige These lautet allerdings, liberales Gedankengut werde hierzulande in allen Parteien von rechts bis links vertreten. Daher sei das letzte, was Österreich brauche, eine eigenständige liberale Partei. NEOS sieht das anders, tut aber nicht viel gegen den Eindruck, dass an der These etwas dran sein könnte. So richtig Wumms-liberal ist NEOS nicht, auch wenn er/sie/es der Vereinigung der liberalen Parteien in der EU, ALDE, angehört – wie die FDP, die aber keineswegs als NEOS-Schwesterpartei bezeichnet werden kann. Zwischen Beate Meinl-Reisinger und Christian Lindner passt eine ganze Papierfabrik. Der FDP-Chef würde am liebsten den Rhein, die Bundeswehr und die Reste der Berliner Mauer privatisieren, NEOS gar nichts. Zumindest steht nichts von Privatisierungsplänen im pinken Programm. Auch der zentrale Begriff „Liberalisierung“ findet sich dort nur ein einziges Mal, nicht – wie man auch erwarten könnte – unter dem Schlagwort „Cannabis“, sondern im Wirtschaftskapitel. Dort werden – Wumms! – „Liberalisierungen der Abschreibungsdauer von Betriebsanlagen“ vorgeschlagen. Der NEOS-Vizebürgermeister in Wien, Christoph Wiederkehr, konnte SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig bei den Koalitionsverhandlungen immerhin längere Öffnungszeiten abtrotzen, wenn auch nicht für den Handel, sondern für die städtischen Schwimmbäder.