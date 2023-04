Der Terminus „Nepo-Baby“ (ausgeschrieben: Nepotismus-Baby) hat sich zuletzt vor allem auf TikTok zum viel verwendeten Urteilsspruch geriert. Karikiert wird mittels des Gen-Z-Neologismus zumeist eine junge Generation von Schauspieler:innen, die – folgt man dem kritischen Vorwurf – nur so berühmt werden konnten, weil Mama oder Papa schon bekannte Showbusiness-Größen sind.

Umgemünzt auf österreichische Politverhältnisse könnte man hierzulande durchaus einige Postenschacher-Babies ausmachen – aber auch einige rein familiäre, nicht strafrechtlich-interessante Nepo-Babies gibt es vorzuweisen. In Salzburg ist Wilfried Haslauer (junior) nämlich nicht das einzige politische Nepo-Baby, das um den Landtag wahlkämpft. David Egger-Kranzinger, der SPÖ-Spitzenkandidat, begann seine politische Laufbahn 2014 im Gemeinderat in Neumarkt am Wallersee, seit 2019 ist er dort Vizebürgermeister. Den Namen kannte man in Neumarkt schon, Eggers Vater saß nämlich fast über zwei Jahrzehnte bis 2012 im Gemeinderat.

Ähnlich verhält es sich bei FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek, allerdings mit einer Generation Abstand. In Svazeks Heimatgemeinde Großgmain, der sie als Vizebürgermeisterin vorsteht, war laut NEWS schon ihr Großvater als „FPÖ-Urgestein“ Gemeindevertreter.

Unseren Überblick über alle Kandidat:innen, die am Sonntag zur Wahl stehen, lesen Sie hier - es sind übrigens nicht ausschließlich Nepo-Babies. Und an dieser Stelle hat mein Kollege Gernot Bauer - seines Zeichens gebürtiger Salzburger - fünf Thesen zur, wie er schreibt, „interessantesten Landtagswahl des Jahres“ zusammengetragen. Am Wahlsonntag werden wir Sie wie immer aktuell informieren – auf profil.at lesen Sie Analysen und Einschätzungen.

Ein schönes Wochenende wünscht

Lena Leibetseder