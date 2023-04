Die Kandidat:innen der Salzburg-Wahl im Überblick

Die Salzburger ÖVP könnte bei der Landtagswahl am 23. April den Trend der vorangegangenen Wahl brechen, dass die Landeshauptleute-Partei massive Verluste einfährt: Einer Umfrage im Auftrag der "Salzburger Nachrichten" zufolge würde sie auf 33 Prozent der Stimmen kommen und damit einen moderaten Verlust im Vergleich zur Landtagswahl 2018 (37,8 Prozent) einfahren. Die FPÖ überholt demnach die SPÖ ganz klar, und die KPÖ könnte den Einzug in das Landesparlament schaffen. Grüne und NEOS, die gemeinsam mit der ÖVP seit 2013 die sogenannte "Dirndl-Koalition" bilden, könnten laut letzten Umfragen annähernd gleich abschneiden wie 2018. Mit möglichen Koalitionsansagen halten sich alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten vorerst zurück.

2013 kam die Wende nach der Wende. Haslauer bildete eine Koalition mit Grünen und Team Stronach, das bei der Wahl 8,3 Prozent errungen hatte. Bei der Wahl 2018 profitierte die Salzburger ÖVP vom Höhenflug der Volkspartei unter ihrem neuen Kanzler Sebastian Kurz. Haslauer formte erstmals in Österreich eine Koalition aus ÖVP, Grünen und NEOS. Die "Dirndl-Koalition" war geboren. Diese Mehrheit dürfte sie laut Umfragen am 23. April jedoch verlieren.

Wilfried Haslauer (junior) ist seit 2013 Landeshauptmann - und will diesen Titel auch verteidigen. Der promovierte Jurist ist Sohn des ehemaligen Landeshauptmanns Wilfried Haslauer (senior), der das Bundesland von 1977-1989 regierte. Haslauer junior arbeitete nach seinem Studium als selbständiger Rechtsanwalt. Er war ebenso Kurator im Think-Tank der ÖVP, ehe er bei der Landtagswahl 2004 an die Spitze der Salzburger Schwarzen gewählt wurde. Er saß ebenso im Aufsichtsrat der Salzburg AG.

Egger spielt auch ein Stück weit mit seinem politischen Novizentum: Auf einem Plakat-Sujet steht beispielsweise “Ein echter Politiker” - nur wurde “Politiker” durchgestrichen, darüber in “Salzburger” gekritzelt. Ein “echter Salzburger” Landeshauptmann also? Im Vorfeld wollte sich die SPÖ zumindest alle Koalitionsoptionen offen lassen, sieht aber durchaus rote Linien - zum Beispiel bei der FPÖ.

Die Salzburger FPÖ-Hoffnungsträgerin hat einiges vor: Marlene Svazek will nicht nur in die Landesregierung ihres Heimatbundeslandes, die 30-Jährige will Landeshauptfrau werden - und wird für viele damit zur Hoffnungsträgerin, wie Sie hier lesen können. Laut einer Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für die „Salzburger Nachrichten“ (Erhebungszeitraum: 9. bis 16. März) könnten die Freiheitlichen auf 25 Prozent kommen und die SPÖ zum ersten Mal seit 1945 auf Platz drei verweisen. Stimmen wird sie dabei aber vor allem von der ÖVP und Landeshauptmann Wilfried Haslauer lukrieren.

Einen erheblichen Anteil am Erfolg der Salzburger FPÖ dürfte die Spitzenkandidatin haben: Svazek gilt als schlagfertig und kommunikativ, ihre Rhetorik hat sie ihrem Ziel, in die Landesregierung zu kommen, angepasst; sie formuliert nicht mehr so heftig, wie noch in ihrer Wiener Zeit. Gerne wird sie mit der früheren blauen Vizekanzlerin Susanne Riess verglichen. Ihre Vorbilder: die französische Rechtspolitikerin Marine Le Pen.

2013 begann Svazek als Referentin im FPÖ-Landtagsklub und arbeitete für die freiheitliche Delegation im EU-Parlament. Mit 24 Jahren wurde sie Obfrau der FPÖ-Landespartei und zog in den Nationalrat ein, stieg zur Generalsekretärin der Bundes-FPÖ auf, bevor sie 2018 in den Salzburger Landtag wechselte. Svazek ist Vizebürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde Großgmain. Ihren Führungsanspruch ließ Svazek derweil auch auf Wahlplakate drucken: „Neue Hoffnung“ ist hier zu lesen.