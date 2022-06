Being Bundespräsident - Van der Bellen in Zahlen

Dem Journalisten würden zwar Näherungswerte reichen, doch für die Präsidentschaftskanzlei zählt nur Präzision. Daher bedeutete es für die Beamten in der Hofburg eine ziemliche Herausforderung, als profil einen Fragenkatalog zur bisherigen Tätigkeit von Alexander Van der Bellen übermittelte. Trotz des Aufwands gab die Präsidentschaftskanzlei zu fast allen Punkten Auskunft. Dabei galt das Prinzip: ganz genau oder gar nicht. So ist es so gut wie unmöglich, im Nachhinein festzustellen, wie viele Arbeitstage Van der Bellen pro Jahr in den Bundesländern verbringt. Auch die Zahl der Gäste aus dem Ausland, die er empfing, konnte am Ende nicht auf die Einser-Stelle genau eruiert werden.