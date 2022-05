Zitate der Woche: "Weil ich alt genug bin"

"Wenn auch nur ein Hauch an Kritik an der Bundesregierung durchklang, stand er schon bei mir in der Präsidentschaftskanzlei." - Van der Bellen hatte öfters ungebetenen Besuch von Sebastian Kurz (ÖVP).

"Ich glaube, es wäre sehr schön für unser Land, wenn ich Zweiter werde." - Dominik Wlazny, alias Marco Pogo, mit zurückhaltendem Ziel für die Hofburg-Wahl.

"Wir zahlen nichts zurück." - Coronahilfsgeld für den ÖVP-Seniorenbund: Für Präsidentin Ingrid Korosec war alles rechtmäßig, weil in Vereine ausgelagert.