Bildungsbudget: Weniger Personal für Kleinstklassen, mehr Ressourcen für große Schulen

Im Bildungsministerium trägt den größten Teil der Einsparungen (rund 51 Millionen Euro) die Verwaltung: Bauprojekte werden geschoben („nicht gestrichen“, betont Wiederkehr). Eines davon spürt der Minister täglich am eigenen Leib. Der Sitz seines Ministeriums am Minoritenplatz wird renoviert, deshalb wird er jedenfalls den Großteil seiner Amtsperiode in der Wiener Wasagasse verbringen. Zudem wird im Haus nur jede dritte Planstelle nachbesetzt, gleichzeitig sollen Überstunden und externe Aufträge reduziert werden. Auch die Druckkosten sollen durch verstärkte Digitalisierung gesenkt werden. Noch gibt das Ministerium seine Presseunterlagen aber physisch aus.

Umstrittener werden zwei andere Sparmaßnahmen: Die pädagogisch-administrativen Fachkräfte an Pflichtschulen werden nicht gleich flächendeckend, sondern über die nächsten drei Jahre stufenweise umgesetzt. Noch heuer sind 180 Planstellen vorgesehen, kommendes Jahr 360. Der langsamere Ausbau und eine Änderung, durch die große Schulen deutlich mehr Unterstützung bekommen als kleine Standorte, soll 15,3 Millionen Euro sparen. Die Umsetzung liege aber in den Händen der Bildungsdirektionen der Länder, betont Generalsekretär Netzer: „Es wäre vermessen, wenn wir sagen, an welcher Schule es notwendiger ist als an einer anderen.“ Dass die pädagogisch-administrativen Fachkräfte überhaupt kommen, habe Wiederkehr aber vom Finanzministerium „wirklich erstritten“, immerhin kosten sie heuer fünf Millionen, 2026 21 Millionen Euro.

Neben den Einsparungen will Wiederkehr aber eine „Aufholjagd in der Bildung“ starten. Festmachen will er das etwa am Chancenbonus, durch den Schulen in schwieriger Lage ab dem Schuljahr 2026/2027 insgesamt 65 Millionen Euro pro Jahr an zusätzlichen Ressourcen erhalten sollen. Bereits ab diesem Sommer sollen 1300 zusätzliche Planstellen für die Deutschförderung zur Verfügung stehen (Kosten: 61 Millionen Euro jährlich). Außerordentliche Schüler sollen zudem verpflichtend in die Sommerschule gehen müssen. 20 Millionen Euro stehen im kommenden Schuljahr für digitale Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, mindestens zehn Millionen für eine Ausbildungsoffensive in der Elementarpädagogik.