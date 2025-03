Die Rückkehr der Schattenminister: Neue Generalsekretäre für Finanz, Wirtschaft und Inneres

Es war eine der einfachsten Lehren aus den vielen Causen rund um Thomas Schmid: Die Rolle der Generalsekretär:innen in den Ministerien ist zu unkontrolliert, zu unklar und viel zu mächtig. Doch anstatt ihren Einfluss zu beschränken, setzen ÖVP und SPÖ in den Schlüsselressorts Finanzen, Wirtschaft und Inneres neue Generalsekretär:innen ein.

Auch andere Generalsekretäre standen im Zentrum der Kritik: Im Justizministerium wurde Ex-Generalsekretär Christian Pilnacek vorgeworfen, sich in Ermittlungsverfahren einzumischen – er wurde daraufhin bis zu seinem Ableben im Oktober 2023 suspendiert. Peter Goldgruber geriet als Herbert Kickls Generalsekretär im Innenministerium für seine Rolle bei der Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) in die Kritik und bestimmte mit drei handschriftlichen Zeilen , dass doch eine andere Person die Abteilung „Sicherheitsverwaltung“ leiten sollte, als das achtseitige Urteil der Personalkommission empfohlen hatte. Und der frühere Generalsekretär im Außenministerium, Johannes Peterlik, soll über Umwege geheime Dokumente an den Ex-Wirecard-Vorstand und mutmaßlichen russischen Spion Jan Marsalek weitergegeben haben . Auch Peterlik wies alle Vorwürfe zurück.

Auch parteiunabhängige Organisationen kritisierten die Generalsekretär:innen. Auf Anregung der SPÖ prüfte der Rechnungshof 2021 etwa die Praktikabilität der türkis-blauen „Schattenminister“ in den Ministerien. Das Ergebnis der Prüfer:innen: Aufgaben und Ziele der Generalsekretär:innen seien nicht klar definiert, die Existenz der neuen Weisungsebene würde daher das Risiko von Doppelgleisigkeiten nur erhöhen. Gleichzeitig seien die politischen Kabinette der Minister:innen aber gleich groß geblieben, eine finanzielle Entlastung der Ministerien blieb also aus.

Das Finanzministerium (BMF) zog seine eigenen Konsequenzen aus der Causa Schmid. Ex-Finanzminister Magnus Brunner beauftragte in ein externes Gutachten, um sein Ressort neu zu organisieren. Als Ergebnis wurde eine Präsidialsektion geschaffen und der Posten des Generalsekretärs gestrichen. Dessen Rolle sei „überholt“, erklärte Brunner 2022 im ÖVP-Untersuchungsausschuss : „Es wird in Zukunft auch keinen Generalsekretär im BMF mehr brauchen.“

Und auch im neuen Wirtschaftsministerium installiert die Volkspartei einen Generalsekretär: Severin Gruber war Jurist in der Industriellenvereinigung, bis ihn Martin Kocher im Februar 2022 als stellvertretenden Chef in sein politisches Kabinett holte. Im April 2022 wurde Gruber zusätzlich Abteilungsleiter für Arbeitsmarktrecht und Arbeitslosenversicherung.

Neos noch unentschlossen

Die Neos würden in ihren Ressorts Äußeres und Bildung zwei bestehende Generalsekretär:innen übernehmen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat sich noch nicht entschieden, ob es die Stelle künftig in seinem Ressort braucht. Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wird die Position behalten, alles andere wäre tatsächlich ein Traditionsbruch: In der Vergangenheit war die Funktion eine:r Generalsekretär:in nur im Außenministerium vorgesehen, erst seit April 2000 gibt es die rechtliche Möglichkeit auch in anderen Ressorts. In der Experten-Regierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein gab es daher nur zwei Generalsekretäre: Dieter Kandlhofer im Kanzleramt und Peter Launsky-Tieffenthal im Außenministerium. Kandlhofer war nur wenige Wochen im Amt, das Außenministerium hielt als einziges Ressort die gesamte Regierungszeit lang an seiner Tradition fest.