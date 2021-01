Bill Gates, Sekten, 5G-Strahlen: Diese Verschwörungstheorien finden Querdenker gut

QAnon

Der vielleicht gefährlichste Kult tauchte 2017 unter dem Kürzel "Q" auf der amerikanischen Plattform 4Chan auf. Anhänger von QAnon glauben an die Existenz einer pädophilen Elite, die Kinder gefangen hält und tötet, um aus deren Blut eine Verjüngungssubstanz zu gewinnen. Seit Beginn der Pandemie bekommen die QAnons auch in Europa unter den "Querdenkern" rasanten Zulauf. Jenny K.,eine Veranstalterin von Corona-Protesten, zerriss vergangenen Herbst auf offener Bühne eine Regenbogenfahne, die K. mit Pädophilie in Verbindung brachte. Auch die Großdemonstration vergangene Woche wurde von einer Aktivistin angemeldet, die auf Instagram mit QAnon-Symbolen posiert.