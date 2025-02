Blau-schwarze Verhandlungsprotokolle: Das haben sie mit uns vor

Bis morgen ist Funkstille. Die Verhandler von Blau und Schwarz hatten sich ob der Ressortverteilung derart in die Haare bekommen, dass man am Freitag nach einer kurzen Sitzung beschloss, erst Montag weiter zu machen und das Wochenende Wochenende sein zu lassen. Nun ist die Ressortaufteilung sicher ein gewichtiger Brocken in Verhandlungen – allerdings legt das 223-Seiten-starke Protokoll der Unterverhandlungsgruppen noch ganz andere Probleme dar, die noch aus dem Weg zu räumen sind. Kurz zur Erklärung: Das Protokoll folgt weitgehend einem Ampelsystem. Grün = Einigung. Gelb = noch in Details zu verhandeln. Rot = man hat keine Einigung gefunden, die Chefs müssen entscheiden. Und diese rote Liste ist lange und brisant.

Wir werden Ihnen in den nächsten Tagen sehr genau aufdröseln, worauf man sich einigen konnte und worauf nicht – wir werden ausführlich aus dem Dokument zitieren. Solange so etwas noch erlaubt ist. Denn worauf sich Blau-Schwarz offenbar schnell einigen konnten, ist ein Aktenzitierverbot für strafrechtliche Verfahren – dafür will man aber eine Stärkung der Immunität von Abgeordneten. Komisch oder? Wo es doch noch immer zahlreiche Beschuldigte schwarzer und blauer Couleur gibt. Damit kein falscher Eindruck entsteht, könnte man ja gleich mal ein wenig die Pressefreiheit einschränken als erstes Zeichen für eine neue Ära unter „Volkskanzler“ Kickl. Bitte abonnieren Sie uns – das Land wird kritische Medien dringend brauchen.

Man hat sich darüber gezankt, inwieweit man im Regierungsprogramm ein Bekenntnis zur Europäischen Menschenrechtskonvention, der EU-Grundrechtecharte sowie der Rechtssprechung von VfGH, EGMR und EuGH verankert haben möchte. Die FPÖ will das am liebsten gar nicht. Sie pocht auf eine klare Ablehnung einer EU-Armee. Sie will einen „Schutz vor EU-Klimaverboten“ und einen Rückbau des Digital Service Acts, man spricht vor einer „klaren Ablehnung“ von Zensur- und Überwachungsgesetzgebung“. So kann man es auch nennen, wenn auf EU-Ebene mit Initiativen wie dem Digital Service Act gegen Hass im Netz und intransparente, ausländische Finanzströme oder russische Trollfarmen vorgegangen wird. Der digitale Euro wird abgelehnt – und man will eine Absage an die geplante „Chatkontrolle der EU-Kommission“.

Die ÖVP ist im Vergleich zu vor zehn Jahren in ihrem Asylkurs weit nach rechts geschwenkt. Dennoch sind ihnen manche FPÖ-Vorschläge dann doch noch zu heftig. Die Blauen wollen zum Beispiel einen Grenzzaun: „Stärkung und Ausbau der österreichischen Grenzsicherung durch technische Sperren. Sensible Grenzabschnitte sind mit Zäunen zu sichern. Schaffung eines Straftatbestandes der Überwindung der technischen Sperren.“ Man will aus dem UN-Flüchtlingspakt aussteigen – und den EU-Migrationspakt nachverhandeln, um ihn noch mehr zu verschärfen. Man will Migrationszentren in Drittstaaten und die Legalisierung von Push-Backs an EU-Außengrenzen. Die ÖVP forciert lieber die Umsetzung des Migrationspakts.

Begründet wird das alles mit der heißgeliebten Neutralität – die in diesem Papier überhaupt ständig als Argumentation herhalten muss. Man will auch Verfassungsänderungen zur Stärkung der Souveränität Österreichs, die sicherstellen, dass internationale Entscheidungen nationale nicht untergraben – und ganz prinzipiell soll internationale Rechtssprechung der nationalen nachgereiht werden. Die FPÖ findet, dass Urteile internationaler Gerichtshöfe so restriktiv und „zum spätestmöglichen Zeitpunkt umgesetzt werden sollten“. So kann man es auch ausdrücken, dass man diese nicht mehr respektieren will.

Die FPÖ möchte, dass EU-Beitrittsgespräche mit Ländern, welche sich im Krieg befinden, nicht geführt werden. Das beträfe in dem Fall konkret die Ukraine. Die ÖVP möchte weiter die Westbalkanstaaten unterstützen und deren Beitrittsperspektive stärken – die FPÖ nicht. Die will lieber Russland stärken und eine Prüfung der Russlandsanktionen, ihrer Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort und will österreichspezifische Ausnahmen bei nächstmöglicher Gelegenheit ausverhandeln. Die ÖVP würde sich lieber aktiv in die Verhandlungen zu den Russlandsanktionen einbringen. Und dass Österreich wie bisher im Einklang mit den Mitgliedsstaaten an gemeinsamen Maßnahmen mitwirkt. Veto, FPÖ.

Die FPÖ möchte einen Ausbau mit „gleichgesinnten Staaten“, um Druck auf die Kommission auszuüben. Man will „aktives Nutzen des Veto-Rechts und junktimieren in allen Bereichen, in denen Einstimmigkeitsprinzip besteht“ – Kickl kündigt also bereits Randale in Brüssel an. Die ÖVP will das so nicht im Regierungsprogramm stehen haben.

Und dann denkt man offenbar darüber nach, das Asylrecht durch Notgesetze ganz auszusetzen und ist der Meinung, dass das in Einklang mit EU-rechtlichen steht.

Covid

Herbert Kickl führte als FPÖ-Chef Corona-Demos an, hielt dort Hassreden und empfahl ein Pferdeentwurmungsmittel als Therapie. Das brachte ihm die Stimmen der Corona-Leugner bei dieser Wahl, und für die will er was tun. Die FPÖ schlägt vor: „Aufarbeitung von Corona-Maßnahmen innerhalb aller Bereiche der Justiz“. „Entschädigungszahlungen in Form von Schmerzensgeld und Schadenersatz an Bürger und Unternehmen, die durch die Covid-Gesetzgebung geschädigt wurden.“ Und: „Entschädigungsleistungen in Form von Schmerzensgeld und Schadenersatz für Bürger, die unter Impfschäden durch die Covid-19-Impfungen leiden.“

Einen Fonds für Opfer von Impfschäden gibt es übrigens schon.