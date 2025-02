So bleiben die Vorhaben vage, Blau-Schwarz bekennt sich in dem Papier zum Beispiel zu „gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit“. Was das konkret bedeutet und wie man dieses Ziel erreichen will, bleibt allerdings völlig offen. Die beiden Parteien einigten sich auf „Maßnahmen zur Beseitigung geschlechterbedingter Gehaltsunterschiede in der Arbeitswelt“, ohne auch nur eine konkrete Maßnahme zu nennen. Schon Türkis-Grün hatte sich in ihrem Koalitionsprogramm nur grob auf mehr Transparenz bei Einkommensberichten geeinigt. Zu einer Umsetzung kam es aber nie, weil beide Parteien völlig unterschiedliche Vorstellungen davon hatten. Die Grünen hätten am liebsten schon von kleineren Unternehmen einen transparenten Bericht verlangt, wie viel Männer und Frauen in vergleichbaren Positionen verdienen – und Strafen eingeführt, wenn es ohne Grund große Unterschiede gibt. Die ÖVP wehrte sich dagegen, weil diese Maßnahme zu viel Aufwand und Bürokratie für Firmen bedeuten hätten. ÖVP und FPÖ blieben in ihrem Verhandlungspapier bis jetzt sogar noch unkonkreter.