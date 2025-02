Seit zehn Jahren ist Ulrike Altendorfer-Kling Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg. Sie ist Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und eigentlich dachte sie einen fundierten Überblick über sämtliche Störungsbilder zu haben, die in der international anerkannten diagnostischen Literatur wie dem ICD10, ICD 11 oder dem DSM5 zu finden sind. Der Terminus „Parental Alienation Syndrome (PAS)“ war der Expertin jedoch kein Begriff. Er stach ihr bei der Lektüre eines Gutachtens ins Auge, in dem es um ein zweijähriges Kind ging, dessen Mutter den Vater beschuldigt hatte, es sexuell missbraucht zu haben. Das Gutachten kam zum Schluss: Das Kind leide nicht an den Folgen eines sexuellen Übergriffs, sondern am „Parental Alienation Syndrom“. Der Vater habe sich nichts zuschulden kommen lassen, vielmehr habe die Mutter das Kind vom Vater entfremdet, so das Gericht, das die Bedenken der Mutter beiseite schob und für geteilte Obsorge entschied. Altendorfer-Kling fing an den mysteriösen Begriff „Parental Alienation Syndrome“ zu recherchieren um fand heraus, dass sie als Kinderpsychiaterin, die sich an die wissenschaftlichen Standards hielt, diesen Begriff gar nicht kennen konnte: Denn das „Parental Alienation Syndrome“, zu Deutsch Eltern-Entfremdungssyndrom, ist eine glatte Pseudodiagnose. Sie findet sich weder im ICD10, noch im ICD 11 und auch nicht im DSM5. Wo sie sich jedoch sehr wohl wiederfindet, ist auf Seite 18 des Protokolls der Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP. Die FPÖ fordert dort die „Schaffung eines Gesetzes zum Elternentfremdungssyndrom“.