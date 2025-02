Verhandlungsprotokolle: Wie eine blau-schwarze Republik aussehen soll

Kommentar

Diese elenden Systemmedien!

Herbert Kickl will auch FPÖ-Medienkanzler werden. Der ORF soll kaputtgespart werden, die Medienförderung „neu“ gestaltet werden. Gegen Desinformation will man ebenso nichts tun wie für Medienkompetenz. Dafür will man gewisse Berichterstattung verbieten. Raten Sie mal, warum.