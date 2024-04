Blaue Seite: Wie die FPÖ den ORF umbauen wollte

Die FPÖ teilte Journalisten also in Feinde und Freunde ein. Zu Letzteren zählt der Auslandskorrespondent Christian Wehrschütz , für den sich Heinz-Christian Strache vehement einsetzte. Auf Wehrschütz, der bis 2002 FPÖ-Mitglied war, dürfe man „bitte nicht vergessen“, schrieb Strache im März 2018.

Die Freiheitlichen waren außerdem bemüht, Vertraute in der Verwaltung des ORF zu installieren. „Bin (seit vielen Jahren) zu jeder Tages- und Nachtzeit da, wenn ihr etwas braucht. Meistens erfolgreich“, schrieb der Unternehmensberater Thomas Prantner, damals als ORF-Vizetechnikdirektor auch für orf.at zuständig, an Strache, wie „ Der Standard “ zuerst berichtete. Prantner betont gegenüber dem „Standard“, sich für die Gleichbehandlung aller Parteien eingesetzt zu haben: „Die Entscheidung über die redaktionelle Berichterstattung lag klarerweise beim Chefredakteur.“

In den freiheitlichen Umbauplänen wurden freilich auch auf dieser Ebene genehme Personalia in Absprache mit dem türkisen Koalitionspartner installiert. Eine davon war aus blauer Sicht Matthias Schrom, der 2022 aufgrund seiner Chats mit Strache als ORF2-Chefredakteur zurücktreten musste. Schrom hatte Strache geschrieben, dass „die, die glauben, die SPÖ retten zu müssen“ im ORF weniger würden.

Zweiter Anlauf für blauen ORF-Umbau?

Dass Parteien in den ORF eingreifen wollen, ist kein Alleinstellungsmerkmal der FPÖ – wenngleich die blauen Umbaupläne weitaus radikaler anmuten als jene anderer Parteien. Selbst aus den neuen FPÖ-Chats geht an manchen Stellen hervor, dass die Blauen ORF-Personalwünschen der ÖVP zugestimmt haben. An anderer Stelle kommt der Frust der FPÖ darüber zum Ausdruck, dass man sich gegen ORF-interne Widerstände und die ÖVP nicht durchsetzen konnte. Bestimmte Posten wurden in einem türkis-blauen Sideletter festgehalten – wie es später ähnlich die türkis-grüne Regierung mit ORF-Posten in ihrem Sideletter tat.

Nun, in Opposition, stilisiert die FPÖ den ORF als politischen Gegner: Laut FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker führt die Partei eine „Liste an Verfehlungen“ im ORF. Die Freiheitlichen würden sich „in den nächsten Wochen genau anschauen, wie sich der ORF politisch entwickelt“, kündigte Hafenecker vor Ostern an. Die von ÖVP und Grünen eingeführte ORF-Haushaltsabgabe ist den Freiheitlichen zudem ein Dorn im Auge - und mit der Veröffentlichung der ORF-Spitzengehälter erhielt die FPÖ ein weiteres Argument für einen Sparkurs im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.