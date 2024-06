Stau und Streit am Brenner und die heikle Transit-Frage der EU

Man liest sie auch aus mehreren Statistiken heraus. 14,3 Millionen Fahrzeuge passierten den Brenner im vergangenen Jahr. 2,4 Millionen davon waren schwere Lkw, um einiges mehr als im Jahr 2013 mit 1,7 Millionen. Viele Fahrer machen sogar einen Umweg, um genau diese Route zu befahren. Denn die Maut ist billiger als zum Beispiel in der Schweiz. Aus einer Studie im Auftrag des Landes Tirol geht hervor, dass fast 30 Prozent der Lkw am Brenner einen mindestens 60 Kilometer langen Umweg fahren, um Geld zu sparen. Dass die Fahrer lange im Stau stehen und während des Fahrverbots im Lastwagen schlafen müssen, nehmen die Unternehmen in Kauf.

Der Brenner, italienisch Brennero, ist ein historisch und wirtschaftlich aufgeladener Or t. Die Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien, Nord- und Südtirol besteht am Papier, vor Ort soll man sie so wenig wie möglich spüren. Dafür war Österreichs Beitritt zur Europäischen Union 1995 und die Unterschrift unter den Schengen-Vertrag so essenziell. Es gelten die vier Grundfreiheiten der EU: der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital.

Das ist die längste Brücke der österreichischen Brenner-Autobahn A13. Sie wurde in den1960er-Jahren erbaut und muss nun de facto neu errichtet werden. Die Gemeinde wehrt sich dagegen, aber so oder so werden massive Verkehrseinschränkungen kommen.

Der italienische Infrastrukturminister Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega hätte im Oktober auf der Brennerautobahn also problemlos Richtung Wien weiterfahren können. Er stieg aber bewusst kurz vor der Staatsgrenze bei einer Raststätte aus, wartete, bis sich die Kameras um ihn versammelt hatten, um von dort der österreichischen Regierung lautstark etwas auszurichten. Es war wenig Höfliches dabei. Österreichs Maßnahmen seien „ignoranti e arroganti“, ignorant und arrogant, und müssten ein Ende finden. In gespielter Besorgnis sagte Salvini noch: „Ich möchte nicht, dass wir gezwungen sind, jeden österreichischen Lkw in Italien einer Kontrolle zu unterziehen.“

Was Salvini so sauer aufstößt, bei aller Reisefreiheit zu Fuß, im Zug und im Auto: Wer einen Lkw fährt, muss auf österreichischer Seite trotz aller Grundfreiheiten mehrere Einschränkungen hinnehmen. Es gilt unter anderem ein Fahrverbot am Wochenende, in der Nacht und an ausgewählten Tagen. Salvini gehe es nur „um die Profite der Frächterlobby, nicht um die Lebensbedingungen der Menschen in der Region“, antwortet seine österreichische Amtskollegin Leonore Gewessler von den Grünen auf die Proteste aus Rom.

Zum Beispiel die Lkw-Blockabfertigung zwischen dem deutschen Kiefersfelden und dem österreichischen Kufstein. Bernhard Knapp packt den sogenannten Dosierkalender aus. Der Plan wird Monate im Voraus per E-Mail an Behörden, Frächterverbände und Handelskammern geschickt. Darin sind Tage aufgelistet, an denen für einige Zeit nur um die 300 Lkw pro Stunde auf der Autobahn weiterfahren dürfen. Unternehmen sollen so ihre Routen besser planen können, und es wird vermieden, dass sich Transport- und Morgenverkehr in Tirol allzu sehr in die Quere kommen. Auf Knapps Liste lässt sich zum Beispiel nachlesen, dass am 8. Juli oder am 11. Dezember „dosiert“ wird. Es gibt auch Protokolle über vergangene Blockabfertigungen. Knapp packt eine Mappe aus: „Am 28. Mai wurden von 5.00 bis 8.30 Uhr 935 Lkw durchgelassen, verhältnismäßig viel.“

Eklat mit der Kommissarin

Das Dosiersystem ist einer der Gründe, warum auch Deutschland die österreichischen Maßnahmen ein Dorn im Auge sind. Es ist ein verworrenes Netzwerk aus Allianzen: Österreich ist auf einer Linie mit der Südtiroler Volkspartei. Sie regiert aber mit Matteo Salvinis Lega. Bayern polterte zwar gegen die Blockabfertigung, arbeitete aber auch schon an einem Lösungskonzept mit Nord- und Südtirol. Auf europäischer Ebene ist es nicht unkomplizierter, Österreich hat ein schwieriges Verhältnis mit der Kommissarin für Verkehr. Die Rumänin Adina Vălean sorgte 2020 während eines Besuchs am Brenner für einen Eklat: Sollte Tirol beim Transit nicht einlenken, könnte Österreich ja den Binnenmarkt verlassen und eine „Schweiz II“ werden, berichtete die „Tiroler Tageszeitung“ damals aus einer internen Sitzung. Auch Bernhard Knapp ist die Diskussion damals noch gut in Erinnerung. Und noch heute stellt sich die EU-Kommission auf die Seite Italiens, wenn auch nicht so lautstark.