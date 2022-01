Brief mit Termin für Ungeimpfte war ein Flop

Die Vorarlberger Landespressestelle relativiert die Zahlen allerdings ein wenig: "Wir können nicht sagen, wie viele davon aufgrund des Schreibens gekommen sind und wie viele sich unabhängig davon zu einer Impfung entschlossen haben bzw. ihren Termin zu einem anderen Zeitpunkt wahrgenommen haben." Es ist denkbar, dass der Brief einige der Adressaten zur Impfung motiviert hat, die an den vier reservierten Tagen schlicht keine Zeit hatten. Fest steht jedenfalls: Den letzten großen Run auf die Impfstraßen verzeichnete das Ländle rund um die Einführung der 2G-Zutrittsregel (geimpft und genesen) Anfang November.



Ernüchternd fällt auch die Wiener Bilanz zum Impfbrief aus. Die Stadt reservierte zwischen 9. und 16. Dezember Termine für 304.000 Ungeimpfte. Im Impfdashboard zeigt sich an diesen Tagen allerdings kein Anstieg an Erstimpfungen. Die Interpretation aus dem Büro von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker: "Wir konnten den Rückgang an Erstimpfungen für ein paar Tage stoppen." Dass die Ungeimpften das Schreiben weitestgehend ignorierten, erklären sich die Wiener so: "Die Fronten waren zu dem Zeitpunkt schon sehr verhärtet. Der Brief wurde uns monatelang vom Bund versprochen. Hätten wir den Brief früher ausgeschickt, hätten wir mehr Effekte erreichen können."



Tatsächlich ist die Gruppe der Zögerlichen, die noch für eine Impfung empfänglich sind, verschwindend gering, wie Erhebungen des Austrian Corona Panels der Uni Wien zeigen. Unter den über 18-Jährigen geben 83 Prozent an, geimpft zu sein. 12 Prozent lehnen eine Impfung kategorisch ab. Lediglich fünf Prozent schwanken noch. Dass die Briefe ihre Wirkung verfehlt haben, zeigt auch das Land Tirol. Dort wurden in den neun Tagen zwischen 14. und 22. Dezember, an denen Termine für Ungeimpfte vergeben wurden, insgesamt etwa 5500 Erstimpfungen verzeichnet. Zieht man die neun Tage vor den persönlichen Impfterminen als Vergleichszeitraum heran, zeigt sich, dass die Zahlen der Erstimpfungen nach dem Briefversand nicht gestiegen, sondern ganz leicht gesunken sind.



Das Gesundheitsministerium versucht in den Daten dennoch etwas Positives zu finden - und hält auf profil-Anfrage schriftlich fest: In den Dezemberwochen, an denen Termine für Ungeimpfte vergeben wurden, sei der Anteil der Erstgeimpften in der Gesamtbevölkerung um einen Prozentpunkt gestiegen, von 73 Prozent auf 74 Prozent.