Budget 2025: Bei wem die Regierung spart

Wo die Regierung sparen will:

Noch läuft nicht alles glatt: Der geplante Kameraschwenk endet zunächst nicht, Staatssekretär Pröll geht in dem als Hintergrundgespräch ohne Kameras angekündigten Treffen auf Sendung. „Jetzt haben wir die ersten Sätze live“, lacht Pröll. Dann müssen die Kameras raus, es wird ernst.

Pröll gestand zu, dass man in der Vergangenheit wohl in manchen Dingen zu großzügig gewesen sei und nannte als Beispiele Klimabonus und Bildungskarenz. Alleine erstere Maßnahme bringe zwei Milliarden.

Warum die Machete erst nach dem Budget 2025 ausgepackt wird? Erst gehe es „ums Sanieren“, sagt Schellhorn: „Wir reformieren in den nächsten Schritten, weil wir erst Klarheit brauchen.“ Außerdem gebe es schlicht Förderzusage, die man einhalten müsse. Eine rote Liste an Förderungen gebe es aber noch nicht, sagt Schmidt: „Es gibt Bereiche, wo wir genau hinschauen werden.“

Gleichzeitig nimmt die Regierung 2025 0,6 Milliarden Euro an Investitionen in die Hand. Darunter fallen:

Technische Details des Budgets müssen noch über das Wochenende bis zur Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer am Dienstag, 13. Mai, fixiert werden. Wo die einzelnen Ministerien selbst in den nächsten Jahren sparen werden, dürften sie jeweils selbst im Detail kommunizieren. Das Bildungsministerium hatte hier bereits am Montag den ersten Schritt gesetzt.