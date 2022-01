Bundeskanzler im Interview: „Ausgerechnet der Nehammer“

profil: Wie verbringt ein Bundeskanzler die Quarantäne?

Nehammer: Ich war acht Tage isoliert, habe meine Frau und meine Kinder vermisst. Ansonsten musste ich drei Mal täglich mein Handy aufladen, ich hatte viel mehr elektronische Sitzungen, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen.

profil: Im Jogginganzug?

Nehammer: Klar, ich habe in Freizeitkleidung gearbeitet, aber nicht in Jogginghose. Und mir bei offiziellen Themen ein Hemd angezogen. Bei Online-Konferenzen muss man nicht immer im Anzug sitzen.

profil: Mittlerweile gibt es 30.000 Neuinfizierte pro Tag. Ab welcher Zahl machen Sie sich Sorgen?

Nehammer: Es stimmt, was uns Experten vorhersagten: Mit Omikron findet ein Paradigmenwechsel statt. Die Infektionszahlen sind hoch, aber die Situation in den Spitälern ist stabil. Es kann aber sein, dass viele Menschen gleichzeitig ausfallen – besonders schlimm wäre das in der kritischen Infrastruktur, im Gesundheitsbereich, bei der Lebensmittelversorgung. Das beobachten wir. Offenbar gibt es bei Omikron kein Limit, wir müssen uns auf neue Dimensionen bei Infektionen einstellen.

profil: Braucht es damit andere Maßnahmen?

Nehammer: Wir justieren ständig nach. So muss mit Omikron die Dauer der Quarantäne neu gedacht und wohl verkürzt werden. Gecko arbeitet daran.

profil: Das wäre eine kleinere Änderung. Eine große Änderung wurde beschlossen: die Impfpflicht. Viele Wissenschafter zweifeln, ob sie mit Omikron überhaupt notwendig ist und zum richtigen Zeitpunkt kommt.

Nehammer: Ich habe in zwei Jahren Pandemie gelernt, dass Politik und Wissenschaft ständig dazulernen. Erinnern Sie sich: Wir haben angefangen mit Händewaschen, dann kam der Mund-Nasen-Schutz, dann waren wir glücklich über die Perspektive Impfung. Es hieß zwei Stiche reichen, dann drei Stiche, jetzt gehen wir von ständigen Auffrischungen aus. All diese Entwicklungen passierten mit enormer Geschwindigkeit, weil die Wissenschaft Unglaubliches leistet. Aber die Wissenschaft ändert ihre Meinung auch: Manche Experten sind für, manche gegen die Impfpflicht. In der Politik muss man sich festlegen.