Schwarz-rot-pinke Dreier-Koalition: Kann das was werden?

So verschieden Stocker und Babler nach außen hin sind, so rasch fanden sie in den letzten Wochen am Verhandlungstisch zusammen – obwohl sie sich zuvor kaum kannten. Im Wahlkampf geriet der SPÖ-Chef noch mit Stockers Vorgänger als Parteiobmann aneinander. Und doch bringen beide Parteichefs ein Grundverständnis füreinander auf: Jahrzehnte in der Regionalpolitik lehren Respekt vor anderen Ansichten und zwingen in Sachfragen zum Kompromiss.

Christian Stocker verbrachte den Großteil seiner 35 Jahre in der Wiener Neustädter Regionalpolitik in Opposition, während im Rest von Niederösterreich die ÖVP allmächtig ist. Andreas Babler kennt das umgekehrte Bild: Der SPÖ-Chef herrschte in Traiskirchen mit absoluter Mehrheit, musste sich aber stets mit dem schwarz-regierten Land einigen.