Was danach passiert, zeigt vor allem zweierlei: Die Hausdurchsuchungen im BVT (und in Wohnungen von BVT-Beamten) laufen nicht annähernd so glatt, wie Innen- und Justizministerium es in der Folge darstellen sollten. Es geht ganz im Gegenteil drunter und drüber. Die Staatsanwältin verwendet in ihrem Protokoll an zwei Stellen den Begriff „chaotisch“. Und in der allgemeinenen Hektik schaut die Staatsanwaltschaft irgendwann auch nicht mehr so genau hin, was da eigentlich mitgenommen wird.