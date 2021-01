Causa Aschbacher: "Lassen Sie doch das Schnüffeln, Herr Weber!"

profil-Redakteurin Edith Meinhart sprach mit dem unerbittlichen Kämpfer für "wissenschaftlichen Redlichkeit" über die "Kauderwelsch-Diss" (copyright: Stefan Weber) von ÖVP-Politikerin Christine Aschbacher, über ständig neue Verdachtsfälle - die Recherchen zu Aschbacher dauern noch an - außerdem: über saubere Methoden in der akademischen Welt und strukturelle Probleme an Fachhochschulen und Unis, über Titelsucht, über seine eigene Rolle als Watchdog und Plagiatsjäger, mit der er sich wenig Freunde macht, über Anfeindungen, Einschüchterungsversuche, Auftraggeber und Mitstreiter - und über Studenten, die so kühn sind, selbst in Seminaren von Stefan Weber noch zu plagiieren. Webers Plagiatssoftware lässt jedes Semester zwei, drei von ihnen auffliegen.