Club3 mit Sigrid Maurer: „Infame Unterstellung“

Die Fragen der Journalisten kreisen fast eine halbe Stunde lang um jene Sideletter, die einen Bruch mit den grünen Transparenz- und Objektivitätsversprechen darzustellen scheinen. Maurer reagiert nachgerade aggressiv, ganz anders als die bisher eher entschuldigenden Stellungnahmen der Grünen. Es sei eine „infame Unterstellung“, wenn man etwa die heimlich akkordierte Aufteilung des ORF-Direktoriums als parteipolitische Besetzung interpretiere. Maurers Angriff richtet sich dabei offensichtlich auch gegen die Journalisten im Club 3, die entsprechende Fragen stellen. Selbst der geplante Wechsel von Lothar Lockl, des in der Wolle gefärbten grünen Beraters, an die Spitze des ORF-Stiftungsrates, diene nur dem Schutz vor Einflussnahme.

Mehr Verständnis zeigt Maurer für Kritik an der Impfpflicht. Mit der Impflotterie ist sie sichtbar unglücklich, schließt ein Abblasen der Aktion nicht aus, schiebt die Verantwortung aber implizit weiter an die Sozialdemokraten. Die „medizinisch nicht begründbare“ Freistellung der unter 18-Jährigen wiederum sei „explizit ein Wunsch von Beate Meinl-Reisinger“ gewesen. Kostenpflicht für Test? „Wir richten uns nach dem, was Gecko sagt.“

Wie geht sie mit der Tatsache um, dass die Umweltministerin trotz aller Genehmigungen mit einem Federstrich den Bau des Lobautunnels gestoppt hat? „Leonore Gewessler hat einen klaren Auftrag im Sinne des Regierungsprogramms, in dem Klimaneutralität bis 2040 festgeschrieben ist.“ An diesem Punkt findet Maurer harte Worte für die SPÖ in Person von Michael Ludwig: „Es hat mich erschüttert, dass der Bürgermeister den Brandanschlag auf Aktivistinnen nicht einmal verurteilt hat.“