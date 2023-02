„Cobra“-Affäre: Bundeskanzler Nehammer zählt zu den „Verdächtigen“

Es war ein Vorfall, der für einiges Aufsehen gesorgt hat: Im März 2022 verursachten zwei Personenschützer der Spezialeinheit „Cobra“ nach einem Einsatz bei der Ehefrau von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit ihrem Dienstwagen einen Unfall – zwar nur mit Blechschaden, aber in alkoholisiertem Zustand. Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner brachte ein parlamentarische Anfrage dazu ein. Darin zitierte er ein anonymes Schreiben eines angeblichen Cobra-Beamten, in dem einerseits behauptet wurde, dass Cobra-Personenschützer zu Tätigkeiten herangezogen würden, die nicht ihrer Aufgabe entsprechen würden. Andererseits hieß es darin, dass – um den Alko-Vorfall zu vertuschen – dahingehend interveniert worden sei, die Dienstzeiten der Beamten nachträglich so zu verändern, damit die Angelegenheit offiziell in deren Freizeit fallen würde.