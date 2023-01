2023: Karl Nehammers letzte Chance

Die Strom- und Gaspreise sinken erstmals seit Monaten. Linz wurde nicht „Athena“. Zwei positive Meldungen zum Jahresauftakt, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Der Film Athena über Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in der gleichnamigen Pariser Brennpunkt-Siedlung mit Böllern gegen die Polizei kämpfen, galt als Vorlage für die Linzer Krawallnacht zu Halloween. Die Angst war groß, dass der wahre Showdown zu Silvester folgt. Doch dieser Neujahrs-Kracher blieb zumindest der Stahlstadt erspart.

Die Entspannung auf den Strom- und Gaspreisen ausgerechnet zu Beginn der langen Heizsaison ist wiederum ein Indiz dafür, dass das große Zittern in den heimischen Wohnzimmern diesen Winter ausbleiben wird. Was beide Meldungen verbindet? Das Bedürfnis nach Sicherheit. Die Sicherheit, nicht mit drei Pullovern vor dem Fernseher sitzen zu müssen; die Sicherheit, dass die Straßen trotz unkontrollierter Zuwanderung von vorwiegend jungen Männern kontrollierbar bleiben. Was passiert, wenn dieses Sicherheitsbedürfnis erschüttert wird, zeigen die aktuellen Meinungsumfragen – mit der FPÖ unter Herbert Kickl an der Spitze.