Ausnahmezustand, Tag 12: Seit zwei Wochen ist nichts mehr so, wie wir es gewöhnt waren und alles anders, als wir es uns je vorstellen konnten. Und doch: man stellt sich darauf ein. Das heißt keineswegs, dass es nicht für die meisten nervig (was tun mit der ganzen Tagesfreizeit?), schwierig (was tun mit den Kindern?) und für viele belastend (was tun mit pflegebedürftigen Angehörigen?) oder gar existenzbedrohend (was tun mit der Aussicht, dass das eigene Ein-Personen-/Klein-/Mittelstands-/Unternehmen pleite- oder der Job verlorengeht?).