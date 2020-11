Contact-Tracer: "Dann kann ich die Polizei vorbeischicken"

profil: Welcher war der schwierigste Fall in Ihrer Abteilung?



Contact-Tracer: Wir hatten eine anonyme Anruferin, die mit einem Corona-Fall Kontakt hatte. Sie wollte uns aber ihren Namen nicht verraten. Nach einer halben Stunde Gespräch kam dann raus, dass ihr Kontakt eine Affäre war-der Nachbar. Letztlich konnten wir sie überzeugen, dass sie ihre Identität preisgibt. Unsere Aufgabe ist, die Leute so lange zu befragen, bis wir die Infos haben. Was sie dann ihrem Mann erzählt hat, wo sie sich angesteckt hat, weiß ich nicht.



profil: Was ist Ihr Eindruck: Sind die Menschen zu unvorsichtig?



Contact-Tracer: Wir rufen ja die positiven Corona-Fälle durch, die schon ihr Testergebnis kennen, um zu erfahren, mit wem sie Kontakt hatten. Teilweise merken wir dann beim Telefonieren, dass die gerade draußen unterwegs sind. Die sagen das auch ganz offen, weil ihnen gar nicht bewusst ist, was Quarantäne bedeutet. Ein besonders krasser Fall war eine Mitarbeiterin eines Krankenhauses-die war bereits positiv getestet, und als ein Kollege sie anrief, war sie gerade in der Arbeit. Da fehlt es an Eigenverantwortung.