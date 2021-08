Corona-Impfung: Dürfen Jugendliche selbst entscheiden?

Am Vorplatz des Wiener Westbahnhofs steht ein zur Impfstation umfunktionierter Bus. Der Motor läuft, damit die Kühlung funktioniert. In den hinteren Busreihen nehmenFrischgeimpfte die Plätze ein und warten die 20 Minuten nach der Impfung ab. Sichtlich erleichtert hüpft Lara aus dem lilafarbenen Impfbus. Gemeinsam mit ihrer elfjährigen Schwester nimmt sich die 14-Jährige einige Minuten, um in der Vormittagssonne zu verschnaufen. Ein paar Tränen sind geflossen, aber im Nachhinein war es nur halb so schlimm. Lara hat sich gerade gegen das Coronavirus impfen lassen. „Weil mich mein Papa gezwungen hat“, schildert sie. Die Angst vor Nadeln ist groß und die vor Corona zu gering; darum wollte sie auf den Stich verzichten. Der Vater setzte sie emotional unter Druck. Und die väterliche Autorität setzte sich schließlich durch.

In Sachen Überzeugungsarbeit ist für Psychologen Bugram eines klar: Informieren – ja. Sozialen Druck aufbauen – auf keinen Fall. „Kinder und Jugendliche sind nicht schuld daran, dass es Corona gibt. Ich glaube, vor allem jetzt am Schulbeginn ist es wichtig, den Kindern kein schlechtes Gewissen einzureden“, so Bugram. Das wäre nämlich kontraproduktiv für das Kindeswohl und die Impfbereitschaft.

„Das ist ein Punkt, auf den ich mich gar nicht freue, was das Thema Schule angeht“, seufzt Hannah. Schon vor den Sommerferien war es unangenehm, keine Impfung zu haben. „Und jedes Mal erklären zu müssen: Das ist nicht meine Einstellung, sondern die meiner Mama.“ Hannah kennt die Blicke, kennt den Druck. „Die Leute stempeln dich als Egoistin ab.“ Dabei ist der Grund, aus dem sie sich impfen lassen möchte, Solidarität zu Älteren und Kranken. Angst vor Corona hatte sie keine. Bekommen hat sie es vergangenen Monat dann trotzdem. Der Gedanke, jemanden anzustecken, der dadurch in große Schwierigkeiten kommen könnte, macht ihr Angst. Darum lautet Hannahs Plan auch weiterhin: impfen lassen. Vier Wochen nach ihrer Infektion ist das möglich. Zumindest theoretisch. Und am besten ohne, dass ihre Mutter davon erfährt.