Corona-Streitgespräch: Soll man Kinder impfen?

profil: Herr Sprenger, nach fast eineinhalb Jahren macht einen die Pandemie-Weltkarte nicht wirklich klüger. Es gibt Länder mit harten Lockdowns und vielen Toten. In anderen scheinen rigorose Maßnahmen gut funktioniert zu haben. Wieder andere kamen mit lockeren Bestimmungen glimpflich davon. Welche gesicherten Erkenntnisse gibt es für Sie?

Sprenger: Vor allem haben wir gelernt, dass die Folgen von gesellschaftlichen Interventionen unglaublich schwer vorherzusagen sind. Wir sind komplexe Wesen und verhalten uns nicht dauernd so, wie man es uns empfiehlt. Auch deshalb ist die Pandemie in Skandinavien anders verlaufen als im Süden. Ich lache die Modellierer immer aus, wenn sie anfangen, Gschichtln zu erzählen. Gehen die Zahlen runter, war es immer irgendeine Maßnahme, die was gebracht hat. Gehen sie rauf, braucht man Schuldige – zum Beispiel einreisende Gastarbeiter. Ich glaube, das Infektionsgeschehen entwickelt sich teilweise losgelöst von solchen Einflüssen. Worum es mir noch geht: Wir haben jetzt eineinhalb Jahre lang die Diskussion nur krankheitsorientiert geführt. Wir sollten auch die Faktoren wieder beachten, die uns gesund erhalten. Dazu gehören Bewegung, soziale Kontakte, Lebensfreude. Das ist völlig verloren gegangen.

Von Laer: Ich glaube, dass kulturelle Unterschiede sehr komplex mithineinspielen. Ich erzähle dazu gerne einen Witz, Herr Sprenger kennt ihn schon: Meine Freunde in Ostfriesland haben genug von Corona und wollen wissen, wann sie endlich wieder auf ihren Vier-Meter-Normalabstand gehen dürfen. Im Ernst: Warum eine Maßnahme in einem Land wirkt und im anderen nicht, ist eine komplexe Frage, die wahrscheinlich nichts mit Virologie zu tun hat.

profil: Wie schnell können oder sollen wir öffnen?

Sprenger: Ich würde die Lockerungen mit der Impfung verknüpfen und ab einem gewissen Punkt ganze Maßnahmenpakete auslaufen lassen. Leider ist die Kommunikation der Regierung seit Anfang April sehr verwirrend. Ich habe den Eindruck, wir verlassen jetzt den Angstmodus genauso turbulent und taumelnd, wie wir hineingeraten sind.

Von Laer: Erst mal teile ich die Meinung des Kollegen. Selbst ich weiß oft nicht, welche Regeln gerade gelten. Fragen Sie mich nicht, wie es mit den Ausgangssperren in der Nacht ist …

profil: … die wurden aufgehoben, so viel ich weiß.

Von Laer: Wie auch immer. Es ist ein Verwirrspiel. Ich bin der Meinung, dass wir mit der 3-G-Regel, also geimpft, getestet, genesen, Contact-Tracing und Masken in Innenräumen vollkommen das Auslangen finden. Alles andere können wir aus meiner Sicht bleiben lassen und nur regional ganz gezielt Maßnahmen setzen, wo es nötig ist.

Sprenger: Für mich ist die 3-G-Regel politischer Aktionismus, der ein klares Ablaufdatum haben sollte. Zum Beispiel wenn 50 Prozent der Bevölkerung beide Impfungen erhalten haben. Dann sollte eine soziale Teilhabe nicht mehr an solche Regeln gebunden sein.

Von Laer: Wenn wir die Maskenpflicht irgendwann beenden – und das müssen wir natürlich –, sollten wir es ein wenig so machen wie die Asiaten: Wer sich krank fühlt und trotzdem unter Menschen muss, setzt eine Maske auf. Nicht weil er verpflichtet ist, sondern aus Solidarität.