Woher kam Omikron?

Der lange Kampf eines 45-jährigen Patienten aus Boston gegen das Coronavirus wurde weltbekannt. Er hatte sich im Sommer 2020 infiziert. Covid-19 gesellte sich bei ihm zu einer Erkrankung namens Antiphospholipid-Syndrom, bei der das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Um das zu verhindern, nahm der Patient seit vielen Jahren Medikamente, die die Immunabwehr dämpften. Nach drei Tagen mit Schüttelfrost, Übelkeit, Kopfschmerzen und anhaltendem Fieber begab er sich ins Krankenhaus, wo er positiv auf das Coronavirus getestet und mit dem antiviralen Medikament Remdesivir behandelt wurde. Nach fünf Tagen wurde er in die Heimquarantäne entlassen.

Zwei Monate später war der Mann zurück im Spital. Er litt an Atemnot und Übelkeit, der PCR-Test schlug abermals an. Wieder bekam er Remdesivir, diesmal für zehn Tage, und kehrte drei Wochen später nach Hause zurück. 14 Tage später landete er abermals im Krankenhaus. Wieder war er positiv und hatte Probleme, Luft zu bekommen. Weder ein Antikörper-Cocktail noch eine neuerliche Gabe von Remdesivir konnte seinen Weg auf die Intensivstation verhindern. Dort starb er sieben Tage später an einer schweren Lungenentzündung.

Die Ärztin Bina Choi und ihre Kollegen im Brigham and Women’s Hospital in Boston dokumentierten die fünfmonatige Krankengeschichte ihres Patienten bis ins kleinste Detail. Und sie untersuchten das Virus aus jedem seiner Nasenabstriche auf Mutationen. Das Ergebnis: Das Virus hatte sein Erbgut stark verändert. Es hatte zwölf Mutationen im Spike-Protein hervorgebracht, also in jenem Teil, mit dem es sich Zutritt in die menschliche Zelle verschafft. Das lange Zirkulieren im Körper des Patienten hatte eine Evolutionskette angestoßen, die in etwa doppelt so schnell vonstattenging wie bei einem sich von Mensch zu Mensch verändernden Virus.