Sex statt Seuche

Wieder einmal kommt eine gute Idee aus Italien: Cristina Mattioli, Wirtin eines Cafés in Rom, ersucht ihre Gäste mit Nachdruck, während des Aufenthalts im Lokal nicht über Corona zu reden. Auf Plakaten schlägt sie vor, stattdessen lieber Reality Shows, das Wetter oder Society-News zu erörtern. Virologie und Anti-Virus-Maßnahmen seien als Gesprächsstoff verboten, erklärte Mattioli der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Dieser vernünftigen Anregung kann man in Österreich unter anderem deshalb nicht nachkommen, weil die Kaffeehäuser bei uns – anders als in Rom – seit bald drei Wochen geschlossen haben. Mit Klatsch und Tratsch ist es auch nicht weit her, seit sich die Promis zu Hause einigeln und die bedeutsame Frage, wer gerade mit wem fremdgeht, nur noch von den Contact Tracern gestellt wird. Aber dass es auch in Österreich großen Bedarf an alternativem Content gäbe, scheint unbestritten. Wie das Gallup-Institut jüngst in einer repräsentativen Umfrage herausfand, sind 81 Prozent der Bürger dazu übergegangen, Medienberichte mit Corona-Bezug zwischendurch aktiv zu boykottieren. Das heißt: Kaum huscht ein amtsbekannter Virologe durchs TV-Bild, schalten acht von zehn Zusehern aus oder wechseln den Kanal. Bei Predigten von Rudi Anschober sind es möglicherweise noch mehr, aber das wurde leider nicht extra erhoben.