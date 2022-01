Seit Beginn der Pandemie entzieht sich das Virus aber nicht nur politischer Korrektheit von links, sondern auch einer Instrumentalisierung von rechts. Covid-19 nimmt bei seiner Verbreitung keine Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Glaube, Religion oder Status. Der erste Corona-Hotspot des Landes lag von den urbanen Migrantenzonen weit entfernt. Vom Tiroler Nobel-Skiort Ischgl exportierte das gut situierte Bürgertum die Krankheit in alle Landesteile. Im Sommer war das Virus auf den sommerlichen Reiserouten unterwegs; ab Herbst tanzte es auf ländlichen Festln zwischen Heustadl und Garage.



"Schlepper"-Unwesen oder Welche Routen das Virus wirklich nahm



So richtig zu blinken begann die Corona-Ampel in den urbanen Zuwanderervierteln erst im Sommer. Die Gastarbeiter und ihre Nachfahren hatten sich in Bewegung gesetzt , um "runter" in die alte Heimat zu fahren - und kehrten nicht selten infiziert vom neuen Corona-Hotspot Balkan zurück.



Das Infektionsgeschehen in Österreich ging Ende Juli tatsächlich signifikant auf Reiserückkehrer mit Wurzeln am Westbalkan oder in der Türkei zurück. So stellte es die Ages gegenüber profil dar - und erntete keinen Shitstorm. Anders erging es Bundeskanzler Sebastian Kurz, der Anfang Dezember meinte, Menschen hätten das Virus nach einem Sommer in ihren Heimatländern wieder ins Land "hereingeschleppt" - über die "Balkanroute", wie manche Medien ergänzten.



Bei einem Politiker wie Kurz, dessen Kanzlerschaft wesentlich auf dem Kampf gegen Schlepper und das Schließen der Balkan-Flüchtlingsroute aufbaut, roch die vermeintlich nüchterne Analyse zu sehr nach blame game. Dass er andere, urösterreichische Virus-Wegmarken aussparte, von Ischgl bis zum Heustadl-Fest, verstärkte den Eindruck zusätzlich. Warum Österreich die virale Balkanroute nicht früher schloss - für Migranten und andere Urlauber - ließ er offen.



Helden der Nacht oder Wenn sich Welten widersprechen



"Ich trage Ihren Namen mit großem Stolz. Mein Staatspräsident, ich würde gerne, wenn ich in die Türkei komme, wenn Allah das will und Sie das gestatten, zu Ihnen kommen und Ihre Hand küssen." Der 21-jährige Austro-Türke Recep Tayyip Gültekin telefoniert mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Die Namensgleichheit ist kein Zufall, sein Vater hat den Sohn vor 21 Jahren nach seinem großen Vorbild benannt. Erdoğan hat Gültekin junior und dessen Freund Mikail Özen, 25, angerufen, um sie für ihre Heldentaten in der Wiener Terrornacht am 2. November zu ehren. Die beiden Kampfsportler hatten einen verletzten Polizisten vor dem Attentäter in Sicherheit gebracht. Gültekin selbst wurde dabei angeschossen. Die Heldengeschichte ging um die Welt. "Wir lieben Österreich, wir stehen zu Österreich. Ich würde heute das Gleiche wieder tun", betonte Özen in Interviews.



Hier könnte eine wunderbare Integrations-Geschichte enden. Wäre da nicht das Kapitel im Anhang, das erklären könnte, warum nur Erdoğan anrief und nicht auch der eigentliche Präsident von Gültekin und Özen, Alexander Van der Bellen. Oder ihr Bundeskanzler, Sebastian Kurz. In diesem Epilog zur Heldengeschichte geht es um zwei junge Austrotürken, die auf Social Media ein befremdliches Bild abgaben; die es völlig normal fanden, nach dem Kampfsport mit dem Gruß der Grauen Wölfe zu posen, einem Handzeichen türkischer Rechtsextremer, das in Österreich seit 2019 verboten ist; die, ihren Postings nach zu schließen, in zwei Welten leben, die immer weniger vereinbar scheinen: In der Türkei ihres hoch verehrten Präsidenten Erdoğan, der Islam und Politik immer stärker vermischt, und in ihrer Heimat Österreich, in der Bundeskanzler Kurz den politischen Islam unter Strafe stellen will.



Die kritisierten Bilder haben die beiden relativiert und gelöscht, ein besonders schockierendes Posting hat Gültekin zur Jugendsünde erklärt. Er und sein Freund Özen sind und bleiben Helden. Vom Wiener Polizeigeneral wurden Sie zu Recht geehrt. Doch ihre ideologische Zerrissenheit, die sie mit nicht wenigen jungen Türken verbindet, hinterlässt ein Fragezeichen: Wachsen wir im Einwanderungsland Österreich wirklich zusammen oder entfremden wir uns vielmehr? Vielleicht sollten Van der Bellen, Kurz oder Integrationsministerin Susanne Raab Özen und Gültekin doch noch empfangen und diese Debatte offen führen. Dabei könnten sie auch die Trennlinie zwischen politischem und konventionellem Islam noch einmal schärfer ziehen.



Wie es sich anfühlt, wenn diese Grenze von Politikern verwischt wird, hat der dritte Held der Terrornacht, Osama Joda, 23, selbst sehr direkt erfahren. Joda hatte am 2. November, nur wenige Minuten nach den ersten Schüssen, einen schwer verletzten Polizisten zunächst hinter einer Betonbank aus der Schusslinie gebracht, die Blutung unterdrückt, die Rettung gerufen und ihn zusammen mit Özen und Gültekin zu den Sanitätern geschleppt.



Jodas Vorgeschichte: Seine Familie stammt aus Palästina. Ihr war im Sommer 2019 ein Grundstückserwerb in der niederösterreichischen Gemeinde Weikendorf verwehrt worden, weil "die Kulturkreise der islamischen und westlichen Welt" schlecht vereinbar wären, wie die lokalen Behörden befanden. Erst der Landesverwaltungsgerichtshof bog die Causa am Ende wieder gerade. Die Jodas haben das Haus mittlerweile erstanden. Der Held von Wien darf in Niederösterreich leben.



Opfer und Täter oder Wenn Parallelgesellschaften Tür an Tür wohnen



Rund 40 Kilometer von Weikendorf entfernt liegt Korneuburg, ein weiterer Ort mit Bezug zur Terrornacht. "Was uns sprachlos macht, ist die Tatsache, dass sowohl der Täter als auch das Opfer albanischstämmig und aus Nordmazedonien sind. Ein Zufall, der nicht in Worte zu fassen ist." So kommentierte ein Vertreter der albanischen Community das Attentat, das den 20-jährigen Nedzip V. aus Korneuburg das Leben kostete.