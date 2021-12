Depression - Ein Tabu wird zur Gesundheitskrise

Guten Morgen!

Diese Morgenpost enthält Inhalte über Depression und Suizid, die einige Leser:innen beunruhigend finden könnten. Informationen und Ressourcen sind verfügbar unter https://psychische-hilfe.wien.gv.at/ und https://www.gesundheit.gv.at/leben/suizidpraevention/inhalt.

Monatelange Isolation und das große weltweite Leid bringen Jugendliche an ihre Grenzen. Dass die Folgen der Pandemie nicht nur in Wirtschaft und Politik spürbar sind, geht deutlich aus einer aktuellen Studie der Donau-Universität Krems hervor – nicht das erste Mal, dass vor einer Krise der psychischen Gesundheit der Bevölkerung gewarnt wird.

Die psychische Gesundheitskrise

„Die psychische Belastung ist besorgniserregend“, sagt Studienautor Christoph Pieh. Deshalb muss das Tabu der psychischen Gesundheit Raum in unseren Gesprächsrunden finden. Das öffentliche Interesse an den täglichen COVID19-Neuinfektionen ist zurecht groß. Über Omikron und den Zustand auf den Intensivstationen sollte jede:r Bescheid wissen. Genauso aber über die Studienresultate, die aufgrund der Dringlichkeit bereits am Mittwoch vorab veröffentlicht wurden: 1500 Schüler:innen wurden im Oktober und November für die Studie untersucht. 62 Prozent der Mädchen und 38 Prozent der Burschen wiesen eine mittelgradige depressive Symptomatik auf. Rund ein Fünftel der Mädchen und 14 Prozent der Burschen würden unter wiederkehrenden suizidalen Gedanken leiden, so die Ergebnisse. Das heißt, sie denken entweder täglich oder an mehr als der Hälfte der Tage an Selbstmord.

Was bedeutet das? Österreichs Schüler:innen stecken in einer bedrohlichen Gesundheitskrise. Die Ärzt:innen, Kassierer:innen, Unternehmer:innen und Putzkräfte von morgen sind schon belastet, bevor sie überhaupt in der Arbeitswelt durchgestartet sind.