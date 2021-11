Die Generation der versäumten Erlebnisse

Die weitere Bilanz gegen Ende des zweiten Jahres der Seuche: Es gab Debatten über Impfvordrängler, Impfverweigerer, Debatten über Debatten, über lockere Maßnahmen und ganz strenge Maßnahmen. Klopapier und Nudeln sind nur mehr selten ausverkauft, niemand backt mehr Bananenbrot, einmal waren die Alten die Armen, dann die Jungen, und zu enden scheint das Ganze sowieso nie mehr. Grüße aus dem vierten Lockdown, der Schlafrhythmus ist gerade fast normal. Noch.

„If you'd have told me a year ago / that I’d be locked inside of my home / I would have told you a year ago / interesting, now leave me alone.“ Mit diesen Worten lädt uns der US-amerikanische Komiker, Musiker und Schauspieler Bo Burnham in sein während der Pandemie komplett von ihm allein in seinem Haus gedrehtes, gesungenes und produziertes Netflix-Comedy-Special „Inside“ ein. Wenn man jemanden als die Stimme einer Generation bezeichnen will, dann wäre Bo Burnham ein verdienter Anwärter. Ohne auch nur ein einziges Mal das C-Wort zu erwähnen, seziert der 31-Jährige in klaustrophobisch-beklemmenden 87 Minuten, was mit den Millennials in absoluter Isolation passiert. Es geht also um Avocados, Meditations-Apps und unbezahlte Praktika, um den Klimawandel, Panikattacken und Depressionen. A little bit of everything, all of the time.