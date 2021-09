„Der Anschluss war ein ergreifender Moment”

Guten Morgen!

„Dann sitzen wir im Künstlerkreis in einem Garten, der Mond steht über mir, die Geigen schluchzen. Hans Moser singt Heurigenlieder. Es ist eine unbeschreibliche Romantik!... Wien ist halt Wien!” In seinen Tagebüchern geriet NS-Propagandaminister Joseph Goebbels häufig in Wien-Schwärmereien. Seine Begeisterung wurde auch dadurch befeuert, dass „die Entjudung” in der österreichischen Film- und Theaterszene auf Grund von vorauseilendem Gehorsam ein vergleichsweise leichtes Spiel war; an einer Stelle der Tagebücher lobt er auch „die Labilität der Bühnenschaffenden.”