Gemeindebund-Chef: Eine Million Euro Gewinn mit Grundstücks-Deal

Alfred Riedl hat das, was man einen richtigen Riecher nennt. Der Präsident des Gemeindebundes und ÖVP-Bürgermeister von Grafenwörth im niederösterreichischen Bezirk Tulln, ein paar Kilometer nordwestlich von Zwentendorf, landete im Jahr 2019 einen Deal, von dem die meisten Grundstücksbesitzer nur träumen können.



Eine Projektentwicklungsfirma kaufte dem Ortschef in dessen Heimatgemeinde vier Parzellen ab, zum Gesamtpreis von stolzen 1,5 Millionen Euro. Kurz zuvor waren die Gründe in Bauland umgewidmet worden, das brachte eine ordentliche Wertsteigerung für die vormaligen Äcker, Wiesen und Pappelwälder. Aus Grundbucheinträgen und Kaufverträgen, die dem Nachrichtenmagazin profil und der „Kronen Zeitung“ vorliegen, ergibt sich Riedls Gewinn vor Steuern und Abgaben: eine Million Euro.



Die „Krone“, die in dieser Causa gemeinsam mit profil recherchiert, hatte nach einem Hinweis bereits in der Vorwoche über die ersten zwei Parzellen berichtet, die Riedl veräußerte. Kritiker, etwa die NEOS, monierten eine „schiefe Optik“, weil – aus ihrer Sicht – ein Ortschef von einer Umwidmung und einem Grundstückverkauf in der eigenen Gemeinde profitiere. Riedl stellte die Sache gegenüber der „Krone“ als glückliche Fügung dar: „Alle Varianten für das Bauprojekt wurden von offizieller Stelle geprüft. Letztlich fiel die Entscheidung dann auf ein Grundstück, das ich geerbt habe.“



Doch das ist nur die halbe Wahrheit. profil und die „Krone“ wühlten sich durch Katasterpläne, auf denen die Grundstückparzellen eingetragen sind – und durch die Kaufverträge der betreffenden Grundstücke der vergangenen zehn Jahre. Dabei stellte sich heraus: Vier miteinander verbundene Projektentwicklungsfirmen kauften im Jahr 2019 zumindest neun Parzellen in Grafenwörth, um dort auf 14 Hektar Land 200 Wohneinheiten, ein Hotel und einen Bildungscampus samt Seezugang zu errichten. Projektname: Sonnenweiher. Die Bauarbeiten sind bereits im Gange und laufen bis 2025.



Aus den historischen Kaufverträgen ergibt sich jedenfalls eindeutig: Riedl hat den Großteil der vier Gründe, die er 2019 an die Projektentwickler veräußerte, zuvor selbst gekauft oder ersteigert; und nicht geerbt. Im Jahr 2013 kaufte er gemeinsam mit einer engen Verwandten einen der Gründe, beide Familienmitglieder hielten daran 50 Prozent – im selben Jahr kaufte er sich in eine weitere Parzelle zu 50 Prozent ein, an der die Verwandte bereits die andere Hälfte besaß. Im Jahr 2017 verstarb die Angehörige Riedls, ihre Anteile fielen ihm komplett zu. Zwei der vier Grundstücke hat der Gemeindebund-Chef also tatsächlich jeweils zur Hälfte geerbt, zur anderen Hälfte allerdings selbst gekauft.