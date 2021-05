Der halbvergessene Schrecken

Minutiöse Rekonstruktion des Tages der Tat

Ein profil-Team aus dem Ressort Innenpolitik – Edith Meinhart, Thomas Hoisl und Clemens Neuhold – lässt sich von dieser eher ungünstigen Themenlage nicht abschrecken. In der aktuellen Ausgabe findet sich ein Artikel von Meinhart, Hoisl und Neuhold (hier geht’s zum E-Paper), dem die Lektüre großer Teile des Ermittlungsaktes zugrundeliegt. Es zeigt sich: Die Einzeltätertheorie, von der man bisher ausgegangen ist, wackelt zunehmend. Den Autoren gelang es, minutiös aufzuschlüssen, was in den Stunden vor der Tat geschehen ist. Bis kurz davor war der Schütze etwa von zwei Freunden umgeben. Gemeinsam googelte man unter anderem jene Orte, an denen kurz darauf die Schüsse fielen.