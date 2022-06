Der lange Arm Stalins und die Verfolgung der russischen Zivilgesellschaft

Die Menschenorganisation "Memorial" war 1989, in der Aufbruchszeit unter Staatspräsident Michail Gorbatschow, gegründet worden. "Memorial" knüpfte an die 1968er-Bewegung an, die es unter Künstlern, Intellektuellen und Oppositionellen auch in Russland gab. Für Dichter wie Alexander Ginzburg oder Joseph Brodsky, dem späteren Literaturnobelpreisträger, die wegen "antisowjetischer Agitation und Propaganda" verfolgt und angeklagt waren, wurden Petitionen verfasst und demonstriert. Eine "Chronik der laufenden Ereignisse" mit all den Schreckensdingen, die geschahen, wurde bis Anfang der 1980er-Jahre, als alles noch schlimmer wurde, fortgeführt.



"Memorial" hatte sich auch der Aufgabe verschrieben, die Gesellschaft von ihrer "Amnesie zu heilen", ihr "das historische Gedächtnis zurückzugeben". Man dokumentierte die Opfer des Stalin-Terrors, Gulag-Häftlinge, Verschwundene, Abgeurteilte, Deportierte. "Memorial" suchte in Archiven nach Hinweisen von Erschießungen und dann nach den Massengräbern, die sich oft auf Brachflächen, in Gärten und privaten Grundstücken befanden. Österreichische Historiker waren unter den Ersten, die die Archivrevolution nützten. Auch sozialdemokratische Schutzbündler, die 1934 vor dem Dollfuß-Regime nach Russland geflohen waren, und begeisterte Kommunisten waren von Stalins Kommissaren umgebracht worden oder starben im Gulag. Nun kamen die wahren Geschichten ans Licht. In der KPÖ hatte man über die Verbrechen des Stalin-Regimes lange geschwiegen.