Boulevard machte „Klima-Shakira“ aus ihr

Windl stammt aus einer 150-Seelen-Gemeinde in Niederbayern. 2017 zog sie zum Psychologie-Studium nach Klagenfurt. Dort will sie wohnhaft bleiben, sofern ihre eigene Vergangenheit das nicht verhindert. Zur Klimaaktivistin wurde Windl durch Fridays for Future. Die von der Schwedin Greta Thunberg inspirierten Klimastreiks empfand Windl aber bald als zahnlos. Sie heuerte bei der radikaleren Letzten Generation an und wurde nach und nach zu deren bekanntestem Gesicht. Die Letzte Generation zeichnete von 2022 bis 2024 für insgesamt 380 „Klimakleber“-Blockaden in ganz Österreich und mehrere Farbattacken in Museen verantwortlich.

Zu Windls Bekanntheit trug auch die Boulevard-Presse bei, die sie wegen ihrer wallend blonden Locken bald nur noch „Klima-Shakira“ nannte, was sie heute als „zutiefst sexistisch“ empfindet. Wer mit ihr in Wien unterwegs ist, spürt, wie bekannt sie heute noch ist. „Wenn ich etwas bereue, dann meine Medienpräsenz“, sagt sie. In Klagenfurt überlege sie sich genau, wann sie wo hingehe. „Ich meide Orte mit Gruppen von Männern, weil ich immer wieder verbal belästigt werde.“

Windl selbst klebte rund 50 Mal – allein in Österreich. Auch in Deutschland beteiligte sie sich an zahlreichen Protestaktionen, bis hin zum Lahmlegen des Flugverkehrs am 15. August 2024 in mehreren deutschen Städten. Eine Aktion, die für alle Beteiligten noch ein besonders teures Nachspiel haben könnte.

Ihr sei bei den Aktionen jedes Mal vor Aufregung speiübel gewesen, sagte sie einmal. Doch sie wollte unbedingt die „Klima-Apokalypse“ abwenden. Wer Windl am Höhepunkt der Protestwelle 2024 traf, spürte: Sie empfand eine reale Angst vor „Todeszonen in den inneren Tropen, wo das menschliche Eiweiß ohne Klimaanlage nach ein paar Stunden im Freien verkocht“, wie sie es ausdrückte.