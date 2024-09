Der syrische Scheich hinter dem Friedensvertrag mit Tschetschenen

profil fand nun Scheich Abu Agla sowie Ismail Yasin, einen syrischen Theologen, um sie zu fragen: Warum haben ältere Männer wie sie Einfluss auf Jugendliche in Wiener Parks? Und warum funktionieren Schlichtungsrituale in einem modernen Staat wie Österreich?

Abu Agla trägt ein langes, hemdartiges Gewand („Dschallabija“) und auf dem Haupt ein traditionelles Tuch („Ghutrah“), das er mit einer Kopfschnur befestigt hat. Sein Bart ist frisch getrimmt. Mit seiner Frau und drei Kindern lebt er auf circa 80 Quadratmetern. Seine zwei ältesten Kinder wurden im Krieg bei Angriffen der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) getötet. Immer wieder schmiegt sich eine seiner Töchter im Volksschulalter an ihn und schläft im Gespräch ein. Dieses findet auf Arabisch statt. Deutschkurs besucht Abu Agla keinen.

Warum ihr Mann mithalf, für Ruhe zu sorgen, erklärt sich so: Abu Agla vertritt einen der einflussreichsten Beduinenstämme in Ostsyrien mit dem Namen Al-Agidat. Diesem fühlen sich junge Flüchtlinge aus Syrien zugehörig, die sich in Wien zu einer Bande zusammenschlossen. Ihr Markenzeichen, das sie auf Hauswände und Parkbänke sprühen, ist „505“ – in Syrien die offizielle Ziffer des Stamms Al-Agidat.

Anders seine Frau. Sie gesellt sich immer wieder dazu, bringt Obst, wirft deutsche Wörter ein. Sie trägt ein klassisch gebundenes schwarzes Kopftuch und ein grünes Kleid. In Wien gefällt es ihr gut. Deswegen ist sie besorgt, dass Österreich bald keine syrischen Flüchtlinge mehr akzeptieren könnte, wenn auf der Straße keine Ruhe einkehrt. „Wir müssen uns um die Jugendlichen kümmern.“ Aber wer das Gesetz breche, „muss zurück in seine Heimat“, winkt sie streng mit ihrer Hand Richtung Fenster.

Nach seiner Flucht aus Syrien lebte der Scheich zehn Jahre lang in der Türkei. Er war schon dort als „Ratsvorsitzender der verschiedenen Volksgruppen“ aktiv. Als ihn die Türkei zu Verhandlungen in Russland, der Schutzmacht des syrischen Regimes, drängt, verweigert er und zieht nach Österreich. Seine Rolle hat er in Österreich nicht abgelegt. Der Mann aus Deir Ezzour trifft auch hierzulande Vertreter anderer Volksgruppen aus syrischen Städten wie Raqqa, Hama, Aleppo, Homs, Hazaka. Dabei können schon mal bis zu 30 Männer zusammenkommen, erzählt er.

Die Nachricht über einen Friedensvertrag zwischen Syrern und Tschetschenen zur Beilegung von Bandenkämpfen irritierte: Warum ist so etwas in einem demokratischen Rechtsstaat wie Österreich nötig? Mit welcher Legitimation wird hier vermittelt? Ist das schon Indiz für eine islamische Paralleljustiz oder gar die Scharia?

Diese Vermittler, die es selbst in kleinen Orten gibt, hören sich alle Seiten an, versuchen, den Kern des Problems zu finden, und schlagen Lösungen vor. Es sind Traditionen aus Regionen mit schwachen Staaten unter wechselnder Herrschaft. So spielt in Tschetschenien das Gewohnheitsrecht Adat nach wie vor eine große Rolle. Diese Schlichtungsverfahren zwischen Gruppen, Stämmen, Großfamilien haben Flüchtlinge in Länder wie Österreich mitgebracht.

Die Moschee-Tournee bis zum Frieden

Alarmiert wurde er damals von Ismail Yasin. Der 63-jährige kurdische Syrer ist der Obmann im Kultur- und Moscheeverein „Der Rechtgeleiteten“, ein kleines Gassenlokal im 10. Bezirk. Geboren in Qamishli im Nordosten Syriens, studierte er in Damaskus Englisch und Theologie und machte ein Sprachzentrum auf. Vor zehn Jahren flüchtete er mit seiner Familie nach Österreich und zog in ein kleines Dorf in der Nähe von Baden. In Österreich unterrichtete er Kalligrafie und Theologie an der Universität Wien.

Wie kam Yasin in die Vermittlerrolle? „Ich habe von den Problemen gehört und mir gedacht: Das geht gar nicht. Das wirft ein schlechtes Licht auf uns alle. Deshalb habe ich Leute angesprochen, die mir charismatisch und wichtig in der Community erschienen. Einen nach dem anderen, und dann haben wir uns getroffen.“

So kontaktierte er auch Abu Agla. Der Scheich war sofort dabei. Ein weiterer Syrer schaffte es, den Kontakt zum Rat der Tschetschenen und Musaitov herzustellen. „Erst trafen wir die Tschetschenen hier in der Moschee im 10. Bezirk, dann haben wir sie in ihrem Ratslokal im 20. Bezirk besucht“, sagt Yasin.